        Denizli Haberleri

        Denizli'de PTT'den 185. müşteriye pul kataloğu hediyesi

        Denizli'de, PTT'nin 185. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla şubeden hizmet alan 185. müşteriye hediye verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 13:11 Güncelleme: 23.10.2025 - 13:11
        Denizli'de PTT'den 185. müşteriye pul kataloğu hediyesi
        Denizli'de, PTT'nin 185. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla şubeden hizmet alan 185. müşteriye hediye verildi.

        PTT'nin kuruluş yıl dönümünde, Denizli Müdürlüğünde işlem yapan 185. müşteri Süleyman Gündoğdu oldu.

        Denizli PTT Başmüdürü Cebrail Akyel, Gündoğdu'ya PTT Pul Portföyü hediye etti.

        Akyel, yaptığı açıklamada PTT'nin bir çok alanda hizmet verdiğini belirterek, "1840 yılında kurulmuş olan PTT mektupla serüvenine başlayıp bugün dijital, lojistik, bankacılık, kargo ve e-ticaret alanlarında büyük atılımlar yapmış ve şu anda bir çok alanda hizmet vermeye devam etmektedir. Kurumumuzun tek amacı vatandaşımıza hizmet vermektir. " dedi.

        PTT çalışanlarına teşekkür eden Gündoğdu ise aldığı anlamlı hediyeyi ömür boyu saklayacağını söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

