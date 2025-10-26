Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizli'de Lykos Yarı Maratonu koşuldu

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bu yıl ilk kez gerçekleştirilen Lykos Yarı Maratonu'na çok sayıda sporcu katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2025 - 14:53 Güncelleme: 26.10.2025 - 14:53
        Denizli'de Lykos Yarı Maratonu koşuldu
        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bu yıl ilk kez gerçekleştirilen Lykos Yarı Maratonu'na çok sayıda sporcu katıldı.

        Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye Atletizm Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen 21 kilometrelik yarı maraton, binlerce sporcuyu bir araya getirdi.

        Pamukkale Mahallesi Kocaçukur mevkisinden başlayan etkinlik, Hierapolis Antik Kenti'nde son buldu.

        Organizasyon kapsamında 5 ve 10 kilometre koşuları da yapıldı.

        15 ülkeden gelen atletler ile halkın da katılım sağladığı organizasyonda sporcular, koşu bitiminde Pamukkale travertenleri ve antik kenti gezme fırsatı yakaladı.

        Etkinliğe bazı vatandaşların çocuklarıyla katıldığı görüldü.

        Organizasyonda dereceye girenler şöyle:

        - Yarı maraton 10K kadınlar

        1. Berfin Kaya - 37.33

        2. Eunita Chepchumba - 39.08

        3. Elif Gökçe - 39.13

        - Yarı maraton 10K erkekler

        1. Mervan Haykır - 32.11

        2. Hakan Çoban - 33.19

        3. Keremcan Çelik - 36.11

        - Yarı maraton 21K kadınlar

        1. Nursena Çeto - 1.17.24

        2. Tsige Christe Biru - 1.18.42

        3. Dilek Öztürk - 1.19.37

        - Yarı maraton 21K erkekler

        1. Boaz Kiptoo Kipllagat - 1.08.19

        2. Ersin Tekal - 1.08.32

        3. Meshack Kirkop Koech - 1.12.12​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

