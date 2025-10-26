Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        2025 PETLAS Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 5. ayağı sona erdi

        2025 PETLAS Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Denizli'de tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2025 - 18:12 Güncelleme: 26.10.2025 - 18:12
        2025 PETLAS Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 5. ayağı sona erdi
        2025 PETLAS Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Denizli'de tamamlandı.

        Denizli Doğa Sporları ve 4×4 Offroad Spor Kulübü (DENDOFF) tarafından Merkezefendi Belediyesi, Spor Toto ve ICRYPEX katkılarıyla gerçekleştirilen organizasyona 5 kategoride 19 araç ve 38 sporcu katıldı.

        Yarışların dün gerçekleşen ilk gününde araçlar, Göveçlik Mahallesi'ndeki Pamukkale etabında 12 kilometrelik parkuru 4 kez geçti.

        Son gün yarışları, Merkezefendi Belediyesi seyirci etabının 3 kez geçilmesiyle sona erdi.

        Etkinlik boyunca sporcular, birbiriyle kıyasıya mücadele etti.

        Yarış sonucu SSV kategorisinde İsrafil Akyüz ve Mert Tepe birinci, Salih Çarpışantürk ve Mehmet Arda Demirkıran ikinci, Eren Alver ve Onur Sırımoğlu üçüncü oldu.

        Otomobil kategorisinde Mustafa Gül ve Serhat Dursun Akdemir birinciliği, İsmail Ayhan ve Arda Arslan ikinciliği, Durali Altınok ve Serkan Sivri üçüncülüğü elde

        Sporculara yarışların ardından çeşitli ödüller takdim edildi.

