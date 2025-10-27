Denizli'de futbolcular arasındaki kavgaya biber gazıyla müdahale eden 2 polise idari soruşturma açıldı

Olaya müdahale eden polis ekibiyle ilgili basın ve çeşitli sosyal medya hesaplarında paylaşımlar yapılması üzerine görevli polis memurlarının müdahale şekline ilişkin idari soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 26 Ekim'de Aktepe Mahallesi'ndeki Akvadi Stadyumu'nda Gökbörügücü Spor ile Pamukkale Spor takımları arasında oynanan 1. Amatör Küme maçı sonrası futbolcular arasında kavga olayının yaşandığı bildirildi.

