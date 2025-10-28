Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizli'de eşini ve kızını yaralayıp diğer kızını da rehin alan kişi gözaltına alındı

        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde karısını ve kız çocuğunu yaralayıp diğer kızını da rehin alan şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 20:20 Güncelleme: 28.10.2025 - 20:20
        Denizli'de eşini ve kızını yaralayıp diğer kızını da rehin alan kişi gözaltına alındı
        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde karısını ve kız çocuğunu yaralayıp diğer kızını da rehin alan şüpheli yakalandı.

        Karahasanlı Mahallesi'nde denetimli serbestlik uygulamasıyla cezaevinden çıkan hükümlü M.E (39) henüz öğrenilemeyen sebeple bıçakla eşini ve 2 kızını rehin aldı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, evin etrafında güvenlik önlemi aldı.

        Bu sırada M.E. evde bıçakla yaraladığı eşi Y.E. ile kızını sağlık ekiplerine teslim etti.

        Diğer yaşı küçük kızını kucağına alıp balkona çıkan M.E. bir süre sonra çocuğunu da ekiplere verdi.

        ​​​​​​​Müzakereci ekibin yaklaşık 6 saatlik ikna çabasının ardından şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

