Denizli'de eşini ve kızını yaralayıp diğer kızını da rehin alan kişi gözaltına alındı
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde karısını ve kız çocuğunu yaralayıp diğer kızını da rehin alan şüpheli yakalandı.
Karahasanlı Mahallesi'nde denetimli serbestlik uygulamasıyla cezaevinden çıkan hükümlü M.E (39) henüz öğrenilemeyen sebeple bıçakla eşini ve 2 kızını rehin aldı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, evin etrafında güvenlik önlemi aldı.
Bu sırada M.E. evde bıçakla yaraladığı eşi Y.E. ile kızını sağlık ekiplerine teslim etti.
Diğer yaşı küçük kızını kucağına alıp balkona çıkan M.E. bir süre sonra çocuğunu da ekiplere verdi.
Müzakereci ekibin yaklaşık 6 saatlik ikna çabasının ardından şüpheli gözaltına alındı.
