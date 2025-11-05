Denizli'de oto galeriyi kundaklayan şüpheli tutuklandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde oto galeride çıkan ve 5 araca zarar veren yangına ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Yangının ardından kundaklama şüphesiyle gözaltına alınan E.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden E.K'nin, kuzenini öldüren H.B'ye ait galeriyi kundaklamak için bir süredir plan yaptığını ve olaydan dolayı pişman olmadığını söylediği öğrenildi.

- Olay

Dokuzkavaklar Mahallesi'ndeki bir oto galeride dün gece saatlerinde yangın çıkmış, 5 araç ve iş yerinde zarar oluşmuştu. Polis, kundaklama şüphesiyle E.K'yi gözaltına almıştı.

Şüphelinin 11 Ekim'de Merkezefendi ilçesi Gültepe Mahallesi Kaynarca Caddesi'nde meydana gelen cinayet olayında hayatını kaybeden Ömer K'nin akrabası olduğu öğrenilmişti.