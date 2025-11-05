Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizli'de oto galeriyi kundaklayan şüpheli tutuklandı

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde oto galeride çıkan ve 5 araca zarar veren yangına ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 16:29 Güncelleme: 05.11.2025 - 16:29
        Yangının ardından kundaklama şüphesiyle gözaltına alınan E.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden E.K'nin, kuzenini öldüren H.B'ye ait galeriyi kundaklamak için bir süredir plan yaptığını ve olaydan dolayı pişman olmadığını söylediği öğrenildi.

        - Olay

        Dokuzkavaklar Mahallesi'ndeki bir oto galeride dün gece saatlerinde yangın çıkmış, 5 araç ve iş yerinde zarar oluşmuştu. Polis, kundaklama şüphesiyle E.K'yi gözaltına almıştı.

        Şüphelinin 11 Ekim'de Merkezefendi ilçesi Gültepe Mahallesi Kaynarca Caddesi'nde meydana gelen cinayet olayında hayatını kaybeden Ömer K'nin akrabası olduğu öğrenilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

