Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        "Dracula: Bir Dehşet Komedisi" oyunu Denizli'de sahnelendi

        Ankara ve İstanbul Devlet Tiyatrosu ortak yapımı "Dracula: Bir Dehşet Komedisi" Denizli'de sanatseverlerle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2025 - 10:44 Güncelleme: 22.11.2025 - 10:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Dracula: Bir Dehşet Komedisi" oyunu Denizli'de sahnelendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ankara ve İstanbul Devlet Tiyatrosu ortak yapımı "Dracula: Bir Dehşet Komedisi" Denizli'de sanatseverlerle buluştu.

        İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde dün akşam sahnelenen oyunda, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tamer Karadağlı'nın Dracula performansı seyirciden beğeni topladı.

        Yönetmenliğini Tayfun Güneyer'in üstlendiği, Gordon Greenberg ile Steve Rosen'in kaleme aldığı oyun, dekoru, ışık tasarımı, kostümleri ve enerjik sahne diliyle dikkati çekti.

        Yakışıklı, karizmatik, narsist ve zengin Kont Dracula'nın eğlenceli ve yer yer korkutucu dünyasını sahneye taşıyan yapım, gotik atmosfer ile kara mizahı bir araya getirdi.

        Oyun bu akşam da aynı salonda izleyiciyle buluşacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        100 milyar lira kamu zararı! 20 tutuklama
        100 milyar lira kamu zararı! 20 tutuklama
        Tarihi eser evin duvarındaydı... Ne yaptın muhtar?
        Tarihi eser evin duvarındaydı... Ne yaptın muhtar?
        Alüminyum fosfit uyarısı! Soluduğunuz an geç olabilir
        Alüminyum fosfit uyarısı! Soluduğunuz an geç olabilir
        Galatasaray'ın G.Birliği 11'i
        Galatasaray'ın G.Birliği 11'i
        Hava buz kesmişti... Koyunlara sarılarak hayatta kaldı!
        Hava buz kesmişti... Koyunlara sarılarak hayatta kaldı!
        İstifa eden işçinin işsizlik maaşı
        İstifa eden işçinin işsizlik maaşı
        Engelli kardeşi için yük asansörü yaptırdı... 5. kata çıkarken trajik son!
        Engelli kardeşi için yük asansörü yaptırdı... 5. kata çıkarken trajik son!
        "Mamdani'ye yardım edeceğiz"
        "Mamdani'ye yardım edeceğiz"
        Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor
        Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor
        Kasım ayının ortasında mayıs gibi!
        Kasım ayının ortasında mayıs gibi!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        ‘Güneşin Oğlu’ 5 Aralık'ta sahnede
        ‘Güneşin Oğlu’ 5 Aralık'ta sahnede
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Gıda zehirlenmesi nasıl başlıyor? Bu belirtilere dikkat!
        Gıda zehirlenmesi nasıl başlıyor? Bu belirtilere dikkat!
        Birden fazla başkenti olan ülkeler
        Birden fazla başkenti olan ülkeler
        Orta Çağ’da sabun kullanmak neden ayıptı?
        Orta Çağ’da sabun kullanmak neden ayıptı?
        F.Bahçe'den İrfan Can Kahveci kararı!
        F.Bahçe'den İrfan Can Kahveci kararı!
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması!
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması!
        Minik Karan'ın ölümünde de aynı firma çıktı
        Minik Karan'ın ölümünde de aynı firma çıktı
        11. Yargı Paketi'ne “infaz” revizesi: 50 bin kişilik tahliye projeksiyonu
        11. Yargı Paketi'ne “infaz” revizesi: 50 bin kişilik tahliye projeksiyonu

        Benzer Haberler

        Çal'da keşfedilen benzersiz dokuma örneği: Mısır kapçığı hasır dokuma
        Çal'da keşfedilen benzersiz dokuma örneği: Mısır kapçığı hasır dokuma
        Denizli'de şehit öğretmenler dualarla yanıldı
        Denizli'de şehit öğretmenler dualarla yanıldı
        Çöp kamyonlarından çiçek kokuları yayılıyor
        Çöp kamyonlarından çiçek kokuları yayılıyor
        BabaFest 2025'e damga vuran DOSTEK öğrencilerine sertifikaları takdim edild...
        BabaFest 2025'e damga vuran DOSTEK öğrencilerine sertifikaları takdim edild...
        DTO, Denizlili kadın girişimcileri buluşturdu Sanayide kadın eli eğitimi ve...
        DTO, Denizlili kadın girişimcileri buluşturdu Sanayide kadın eli eğitimi ve...
        Denizli'de yağışların gecikmesi nedeniyle dua ve hayır yapıldı
        Denizli'de yağışların gecikmesi nedeniyle dua ve hayır yapıldı