"Dracula: Bir Dehşet Komedisi" oyunu Denizli'de sahnelendi

Ankara ve İstanbul Devlet Tiyatrosu ortak yapımı "Dracula: Bir Dehşet Komedisi" Denizli'de sanatseverlerle buluştu.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde dün akşam sahnelenen oyunda, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tamer Karadağlı'nın Dracula performansı seyirciden beğeni topladı.

Yönetmenliğini Tayfun Güneyer'in üstlendiği, Gordon Greenberg ile Steve Rosen'in kaleme aldığı oyun, dekoru, ışık tasarımı, kostümleri ve enerjik sahne diliyle dikkati çekti.

Yakışıklı, karizmatik, narsist ve zengin Kont Dracula'nın eğlenceli ve yer yer korkutucu dünyasını sahneye taşıyan yapım, gotik atmosfer ile kara mizahı bir araya getirdi.

Oyun bu akşam da aynı salonda izleyiciyle buluşacak.