        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizli'de otomobilin çarptığı yaya tedavi gördüğü hastanede öldü

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan yaya, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2025 - 13:34 Güncelleme: 22.11.2025 - 13:34
        Denizli'de otomobilin çarptığı yaya tedavi gördüğü hastanede öldü
        Deliktaş Kavşağı'nda yaşanan kazada yaralanan Yalçın Maviş (68), Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde yaşam mücadelesini kaybetti.

        S.O. idaresindeki 20 FV 895 plakalı otomobil, 17 Kasım'da Deliktaş Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Maviş'e (68) çarpmıştı. Ağır yaralanan Maviş, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

