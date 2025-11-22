Denizli'de otomobilin çarptığı yaya tedavi gördüğü hastanede öldü
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan yaya, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Deliktaş Kavşağı'nda yaşanan kazada yaralanan Yalçın Maviş (68), Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde yaşam mücadelesini kaybetti.
S.O. idaresindeki 20 FV 895 plakalı otomobil, 17 Kasım'da Deliktaş Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Maviş'e (68) çarpmıştı. Ağır yaralanan Maviş, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.
