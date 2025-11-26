Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizli'de yeni doktorun ilk görev yeri babasının çalıştığı hastane oldu

        Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki hastanede, doktor baba ve kızı birlikte görev yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 14:47 Güncelleme: 26.11.2025 - 14:47
        Denizli'de yeni doktorun ilk görev yeri babasının çalıştığı hastane oldu
        Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki hastanede, doktor baba ve kızı birlikte görev yapıyor.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Denizli Devlet Hastanesi'nde 7 yıldır beyin ve sinir cerrahisi uzmanı olarak görev yapan Zeki Dağlıoğlu’nun, bu yıl tıp fakültesinden mezun olan kızı Zeliha Dağlıoğlu da aynı hastaneye atandı.​​​​​​​

        Baba ve kızı, hastaların iyileşmesi için birlikte çaba sarf ediyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen baba Dağlıoğlu, 29 yıldır doktor olarak sağlık hizmeti verdiğini anlatarak, kızıyla aynı hastanede görev yapmanın mutluluk ve onur verdiğini söyledi.

        Kızının acil servis hekimi olarak görev yaptığını kaydeden Dağlıoğlu, şunları kaydetti:

        "Kızım iş yerinde çok disiplinlidir, ikimiz de öyleyizdir. Çünkü iş ortamı daha farklıdır, burada baba kızdan daha farklı ciddi doktor ilişkisi ön planda oluyor. Hastaneden çıktığımız anda baba kız oluyoruz. Hastane içinde doktor ilişkimiz ön planda, hastalar için en uygun ne yapılacaksa onu yapıyoruz. Ev ortamında genellikle sohbetlerimiz tıp alanından oluyor, mesleğimizle ilgili bilgi alışverişi çok yapıyoruz."

        Zeliha Dağlıoğlu da ilk görev yerinin babasının çalıştığı hastane olmasından duyduğu mutluluğu dile getirerek, kendini şanslı hissettiğini belirtti.

        Yaklaşık 2 aydır beraber çalıştıklarını aktaran Dağlıoğlu, "Nöbetlerde denk geldiğim zamanlarda hastaları sorabiliyorum. Beraber çalışmak gayet keyifli oluyor. Evde iyi bir baba kız ilişkimiz var, fakat hastanede olabildiğince daha ciddi bir ilişkimiz var. Benim nöbette olup onun evde olduğu zamanlarda kendisine danıştığım durumlar olabiliyor, bana yardımcı oluyor." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

