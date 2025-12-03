Habertürk
Habertürk
        Denizli'de evde çıkan yangında 1 kişi öldü

        Denizli'de evde çıkan yangında 1 kişi öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 01:26 Güncelleme: 03.12.2025 - 01:26
        Denizli'de evde çıkan yangında 1 kişi öldü
        Denizli'nin Acıpayam ilçesinde evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

        Çamlık Mahallesi'ndeki bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Evde yapılan incelemede, Ali Rıza Epik'in (42) hayatını kaybettiği belirlendi.

        Epik'in cenazesi, Acıpayam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

