        Denizli Haberleri

        Aynı ambulansta görevli 3 kadın paramedik acil hastalar için yollarda

        SEBAHATDİN ZEYREK - Denizli'de, kadınlardan oluşan ambulans görevlisi 3 paramedik, zorlu görevlerini gösterdikleri dayanışmayla kolaylaştırıyor.

        Giriş: 06.12.2025 - 11:06 Güncelleme: 06.12.2025 - 11:06
        Aynı ambulansta görevli 3 kadın paramedik acil hastalar için yollarda
        SEBAHATDİN ZEYREK - Denizli'de, kadınlardan oluşan ambulans görevlisi 3 paramedik, zorlu görevlerini gösterdikleri dayanışmayla kolaylaştırıyor.

        Trafik kazalarından ani kalp durmalarına, hasta nakillerinden acil doğumlara kadar geniş bir yelpazede görev yapan kadın sağlıkçılar, fedakarlıkları ve profesyonellikleriyle dikkati çekiyor.

        "İnsan hayatına dokunmak her zorluğa değer" anlayışıyla çalışan paramedikler de kimi zaman zorlu arazi şartlarında kimi zaman yoğun trafikte vakalara en hızlı şekilde ulaşmaya çalışıyor.

        Merkezefendi ilçesindeki Gümüşler İbrahim Cinkaya Acil Sağlık İstasyonu'ndaki 3 kadın paramedik aynı ambulansta görev yapıyor. Kadın sağlıkçılar bir yandan ambulans içinde ekip yönetimi ve ilk müdahaleyi gerçekleştirirken bir yandan da hastalar için zamanla yarışıyor.

        Paramedik Gülay Ögeday, AA muhabirine, kadınların 112'de önemli bir rol üstlendiğini söyledi.

        Ambulans görevlerinin fiziksel güç gerektiren yönleri olduğunu ancak bunu dayanışmayla aştıklarını ifade eden Ögeday, şöyle konuştu:

        "Bazen 5. kattan 100 kilonun üzerindeki bir hastayı indirmek zorunda kalıyoruz. Zorlandığımız noktada hasta yakınları ya da çevredekilerden destek alıyoruz. Bunun yanında psikolojik olarak da zor vakalar oluyor. Çocuk hastalara annenin gözyaşları arasında müdahale etmek hepimizi duygusal anlamda etkiliyor. Buna rağmen görevimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Olay yerine gittiğimizde 'Siz mi yapacaksınız' diyenlerle karşılaşıyoruz ama bu işi severek ve gönülden yapıyoruz."

        Meslek hayatında unutamadığı vakalar arasından gittikleri evde gerçekleşen bir doğumu anlatan Ögeday, "Ev sakinleri taşınacaklar diye bütün elektrik lambalarını sökmüşler. Gece saat 02.00'de gittiğimiz bir vakada anne salondaydı. Hızlı bir şekilde müdahale etmemiz gerekiyordu. Çünkü hem anne hem de bebeğin hayati tehlikesi vardı. Telefon ışığıyla doğumu gerçekleştirdik. Çok stresliydi ama sonrası duygusal açıdan tatmin ediciydi." ifadelerini kullandı.

        - "Hastayı yaşama bağlamak güzel bir duygu"

        Firdevs Karapınar da zorluklarına rağmen mesleğiyle gurur duyduğunu dile getirdi.

        İnsan hayatına dokunmanın tarif edilmez bir his olduğunu vurgulayan Karapınar, "Hastayı gerekli müdahalelerden sonra hastaneye ulaştırmak paha biçilemez bir duygu. Bazen 'Bu işi nasıl yapıyorsunuz, başınızda erkek yok mu? Üç kadın nasıl çalışıyorsunuz?' diye tepki alıyoruz ama biz bu işi gayet başarılı ve güçlü şekilde sürdürüyoruz. Hastaya müdahale ettikten sonra onu yaşama bağlamak ayrı bir güzel duygu." dedi.

        - Hem paramedik hem sürücü

        İstasyonda ambulans sürücüsü olarak görev yapan paramedik Ebru Sena Yurttaş ise yaklaşık 10 yıldır meslekte olduğunu belirterek, hem sürücülük hem de tıbbi müdahale sorumluluğunu birlikte yürüttüğünü anlattı.

        Yurttaş, trafikte saniyelerle yarıştıklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

        "Ambulansı kullanırken büyük bir sorumluluk taşıyoruz. Hem hastanın hem ekip arkadaşlarımızın hem de trafikteki diğer araçların güvenliğini sağlamak zorundayız. Sağlık Bakanlığının fermuar sistemi bilincini artırmasıyla trafikte daha bilinçli bir ortam oluştu. Bu da bize hız kazandırıyor."

        Kadın sürücü olarak olumlu tepkiler aldığını ifade eden Yurttaş, "4 yataklı büyük ambulansla olay yerine gittiğimizde 'Bunu sen mi kullandın? Maşallah' diyen çok oluyor. Bu da bizim için gurur verici." diye konuştu.

