Denizli merkezli "evlenme vaadiyle dolandırıcılık" operasyonunda 5 zanlı yakalandı

Denizli merkezli 2 ilde "evlenme vaadiyle dolandırıcılık" yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Çivril İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede meydana gelen "evlenme vaadiyle dolandırıcılık" olaylarının aydınlatılması için çalışma başlattı.

Yapılan araştırma sonucu Denizli ve Sinop'ta belirlenen 4 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin, Çivril ilçesinde evlenmek isteyen erkeklere yabancı uyruklu kadınların fotoğraflarını göstererek beğenilen kadınlarla mağdurları iletişime geçirdiği tespit edildi.

Bu yöntemle mağdurların güvenini kazanan zanlıların, 5 bin ila 10 bin dolar para talep ettikleri, güven oluşturmak amacıyla nikah işlemlerini gerçekleştirdikleri ve kadınların aldıkları para ve ziynet eşyalarıyla ortadan kaybolduğu belirlendi.

Zanlılar, işlemleri için jandarmaya götürüldü.