Denizli Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı düştü
Mevsimin ilk karının yağdığı Denizli Kayak Merkezi beyaza büründü.
Tavas ilçesindeki 2 bin 420 rakımlı kayak merkezinde öğle saatlerinde etkili olan sağanak bir süre sonra yerini kara bıraktı.
Aralıklarla etkisini sürdüren karla merkezin yüksek kesimleri beyaza büründü.
Bölgeye gelen vatandaşlar, yürüyüş ve piknik yaparak karın tadını çıkardı.
