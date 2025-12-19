Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizli'de eşini öldüren sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

        Denizli'nin Tavas ilçesinde boşanma aşamasındaki karısını öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 16:59 Güncelleme: 19.12.2025 - 16:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizli'de eşini öldüren sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Denizli'nin Tavas ilçesinde boşanma aşamasındaki karısını öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

        Denizli 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, sanık Mehmet Ali Elbeli (37), taraf avukatları ile maktul Müge Elbeli'nin (35) annesi Hatice ve babası İsmail Tangil katıldı.

        Sanık Mehmet Ali Elbeli, son savunmasında, 13 yıllık evli olduğunu ve bu sürede eşine ve çocuklarına şiddet uygulamadığını ileri sürdü. Sanık, "Olay günü eşimle aldatma yüzünden kavga ettik. Bana küfrettiği için onu bakır kabloyla dövdüm. Asla öldürme amacım yoktu. Çocuklarımın istikbali için tahliyemi talep ediyorum." dedi.

        Baba İsmail Tangil ise ailesine yaşattıklarından dolayı sanığa en ağır cezanın verilmesini talep etti.

        Anne Hatice Tangil ise kızının ağır işkenceye maruz kalarak öldürüldüğünü ifade ederek, torunlarının annesiz kaldığını ve hak ettiği cezayı almasını istedi.

        Cumhuriyet savcısı da esas hakkındaki son görüşünde sanığın "eşe karşı tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçunu işlediğini belirterek, haksız tahrik indirimi uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

        Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanığa kadına, eşe karşı tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

        - Olay

        Karahisar Mahallesi Hanımlar Sokak'ta 31 Temmuz'da Müge Elbeli evinde ölü bulunmuş, araçla buradan ayrıldığı belirlenen F.Y, S.S. ve A.K. yakalanmıştı. Jandarma yürüttüğü çalışma sonucu evde bulunamayan Müge Elbeli'nin eşi Elbeli'yi de gözaltına almıştı. Zanlı ilk ifadesinde, eşini, kendisini cezaevinde bulunduğu sırada aldattığı için darbettiğini söylemişti.

        Zanlının arkadaşları F.Y. adli kontrol şartıyla salıverilmiş, S.S. (42) ile A.K. serbest bırakılmıştı.

        Sanık hakkında "kadına, eşe karşı tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı.

        İddianamede F.Y. hakkında "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme, kadına karşı kasten öldürme suçundan kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        8 çocuğa zincirleme cinsel istismar! Öğretmene büyük ceza!
        8 çocuğa zincirleme cinsel istismar! Öğretmene büyük ceza!
        Cimbom'dan Andre hamlesi!
        Cimbom'dan Andre hamlesi!
        Fransız hükümetten çiftçilere ateşkes teklifi
        Fransız hükümetten çiftçilere ateşkes teklifi
        "Babam bizi tinerle yakmak istedi!"
        "Babam bizi tinerle yakmak istedi!"
        İCRYPEX’in sahibine müebbet istemi
        İCRYPEX’in sahibine müebbet istemi
        Fenerbahçe, Sörloth için masaya oturdu!
        Fenerbahçe, Sörloth için masaya oturdu!
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Putin'den Ukrayna'ya: Barışçıl araçları reddediyor
        Putin'den Ukrayna'ya: Barışçıl araçları reddediyor
        Marmara'ya lapa lapa kar geliyor!
        Marmara'ya lapa lapa kar geliyor!
        ABD'de 2 kişiyi öldüren Brown Üniversitesi saldırganı ölü bulundu
        ABD'de 2 kişiyi öldüren Brown Üniversitesi saldırganı ölü bulundu
        "Yeni haberim oldu"
        "Yeni haberim oldu"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Ünlü oyuncu gözaltına alındı
        Ünlü oyuncu gözaltına alındı
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Fenerbahçe, Eyüpspor deplasmanında!
        Fenerbahçe, Eyüpspor deplasmanında!
        Kış ne zaman başlar?
        Kış ne zaman başlar?
        Halil Umut Meler'den flaş açıklamalar!
        Halil Umut Meler'den flaş açıklamalar!
        Şakalaştığı arkadaşı taşla kafatasını kırdı!
        Şakalaştığı arkadaşı taşla kafatasını kırdı!
        2026'da altında ne bekleniyor?
        2026'da altında ne bekleniyor?
        Çin'in gizli tutulan çip projesi
        Çin'in gizli tutulan çip projesi

        Benzer Haberler

        Bağladığı eşini, demir çubukla dövüp, bıçaklayarak öldüren kocaya ağırlaştı...
        Bağladığı eşini, demir çubukla dövüp, bıçaklayarak öldüren kocaya ağırlaştı...
        Yerli Malı Haftası, Hüsamettin Kulaklı İlkokulunda coşkuyla kutlandı
        Yerli Malı Haftası, Hüsamettin Kulaklı İlkokulunda coşkuyla kutlandı
        Seyir halindeki işçi servisi alev aldı
        Seyir halindeki işçi servisi alev aldı
        Güney Ege Kooperatifçilik Zirvesi GEKA'nın ev sahipliğinde toplandı
        Güney Ege Kooperatifçilik Zirvesi GEKA'nın ev sahipliğinde toplandı
        Babadağ Belediyesinin yapamadığı hizmetleri Denizli Büyükşehir ilçeye kazan...
        Babadağ Belediyesinin yapamadığı hizmetleri Denizli Büyükşehir ilçeye kazan...
        Kontrolden çıkan otomobil zincirleme kazaya neden oldu
        Kontrolden çıkan otomobil zincirleme kazaya neden oldu