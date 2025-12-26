Denizli'nin Çivril ilçesinde trafik kazasında yaralanan kişi hastanede öldü

Kazada yaralanan Alkan, ambulansla Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırılmış, daha sonra da Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti.

Çıtak Mahallesi'nde 26 Aralık'ta geçirdiği trafik kazası sonucu Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan ve tedavisi süren Halil Alkan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

