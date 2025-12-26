Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizli'nin Çivril ilçesinde trafik kazasında yaralanan kişi hastanede öldü

        Denizli'nin Çivril ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 13:10 Güncelleme: 26.12.2025 - 13:10
        Denizli'nin Çivril ilçesinde trafik kazasında yaralanan kişi hastanede öldü
        Denizli'nin Çivril ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Çıtak Mahallesi'nde 26 Aralık'ta geçirdiği trafik kazası sonucu Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan ve tedavisi süren Halil Alkan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Alkan'ın cenazesinin bugün toprağa verileceği öğrenildi.

        - Kaza

        Denizli-Uşak istikametinde ilerleyen Celal Ağaç idaresindeki 64 DP 526 plakalı otomobil, Halil Alkan'ın kullandığı 20 ADV 534 plakalı otomobil ile Çıtak Mahallesi Mezarlık mevkisinde çarpışmıştı.

        Kazada yaralanan Alkan, ambulansla Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırılmış, daha sonra da Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

