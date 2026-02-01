Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri Haberleri

        Denizli'de trafiği tehlikeye düşüren sürücüye para cezası

        Denizli'de trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen motosiklet sürücüsüne 2 bin 482 lira para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2026 - 16:13 Güncelleme: 01.02.2026 - 16:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizli'de trafiği tehlikeye düşüren sürücüye para cezası
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Denizli'de trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen motosiklet sürücüsüne 2 bin 482 lira para cezası uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sosyal medyada Gümüşçay Mahallesi'nde bir motosiklet sürücüsünün seyir halindeki otomobile ayağıyla müdahale ettiğine ilişkin görüntülerin paylaşılması çalışma başlatıldı.

        Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince yapılan incelemede motosiklet sürücüsünün D.A. olduğu belirlendi.


        Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında "araçları kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmek" ve "trafik güvenliği ilgili yükümlülüklere uymamak" maddelerinden 2 bin 482 lira ceza kesildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sokakta 2 kişinin cansız bedeni bulundu
        Sokakta 2 kişinin cansız bedeni bulundu
        Ağır bilanço! İki kazada 16 can kaybı var!
        Ağır bilanço! İki kazada 16 can kaybı var!
        Avustralya Açık'ta şampiyon Carlos Alcaraz!
        Avustralya Açık'ta şampiyon Carlos Alcaraz!
        Erciyes trafiği! Görüntüler şaşkına çevirdi!
        Erciyes trafiği! Görüntüler şaşkına çevirdi!
        Bursa'da damat dehşeti!
        Bursa'da damat dehşeti!
        Hamaney'den ABD gerilimine ilişkin açıklama
        Hamaney'den ABD gerilimine ilişkin açıklama
        İran AB ülkelerini ordularını terör listesini aldı
        İran AB ülkelerini ordularını terör listesini aldı
        Cipin camını kırıp kadın sürücüye saldırdı
        Cipin camını kırıp kadın sürücüye saldırdı
        Roland Sallai'ye Ada devinden kanca!
        Roland Sallai'ye Ada devinden kanca!
        Sarıkamış'taki acının bir benzeri de Çanakkale'de yaşanmış
        Sarıkamış'taki acının bir benzeri de Çanakkale'de yaşanmış
        Kocasını öldürttü, arkadaşları 700 km'den baş kesmeye geldi!
        Kocasını öldürttü, arkadaşları 700 km'den baş kesmeye geldi!
        Fenerbahçe, Kocaelispor deplasmanında!
        Fenerbahçe, Kocaelispor deplasmanında!
        Roma'da tartışma yaratan restorasyon! Meloni, melek oldu!
        Roma'da tartışma yaratan restorasyon! Meloni, melek oldu!
        Trump'tan Epstein belgelerine ilişkin açıklama
        Trump'tan Epstein belgelerine ilişkin açıklama
        50 yılın ardındaki 'Kral'
        50 yılın ardındaki 'Kral'
        Galatasaray, Kayserispor'u konuk ediyor!
        Galatasaray, Kayserispor'u konuk ediyor!
        "Eski Prens Andrew'un ABD Kongresi'nde ifade vermesi gerekiyor"
        "Eski Prens Andrew'un ABD Kongresi'nde ifade vermesi gerekiyor"
        Mirası hayata geçirilemedi
        Mirası hayata geçirilemedi
        BDDK'dan kredi kartı limitlerine düzenleme
        BDDK'dan kredi kartı limitlerine düzenleme
        Evde uygulanabilen pratik sağlık testleri
        Evde uygulanabilen pratik sağlık testleri

        Benzer Haberler

        Merkezefendi Belediyesi Basket - Anadolu Efes: 87-80
        Merkezefendi Belediyesi Basket - Anadolu Efes: 87-80
        Honaz'da sömestr eğlencesi müzikle renklendi
        Honaz'da sömestr eğlencesi müzikle renklendi
        Balkonda montaj sırasında düşen işçi hayatını kaybetti
        Balkonda montaj sırasında düşen işçi hayatını kaybetti
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zeybekci, Denizli'de Genişletilmiş İlçe Da...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zeybekci, Denizli'de Genişletilmiş İlçe Da...
        Denizli'de cam balkon montajı yaparken düşen işçi öldü
        Denizli'de cam balkon montajı yaparken düşen işçi öldü
        Denizli'de yarıyıl tatilinde çocuklar sinemayla buluştu
        Denizli'de yarıyıl tatilinde çocuklar sinemayla buluştu