Denizli'de trafiği tehlikeye düşüren sürücüye para cezası
Denizli'de trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen motosiklet sürücüsüne 2 bin 482 lira para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sosyal medyada Gümüşçay Mahallesi'nde bir motosiklet sürücüsünün seyir halindeki otomobile ayağıyla müdahale ettiğine ilişkin görüntülerin paylaşılması çalışma başlatıldı.
Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince yapılan incelemede motosiklet sürücüsünün D.A. olduğu belirlendi.
Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında "araçları kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmek" ve "trafik güvenliği ilgili yükümlülüklere uymamak" maddelerinden 2 bin 482 lira ceza kesildi.
