Denizli'de cam balkon montajı yaparken düşen işçi öldü

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde balkondan düşen işçi yaşamını yitirdi. Şemikler Mahallesi'nde bir apartmanın ikinci katında cam balkon montajı yapan Gürhan Apa (48), dengesini kaybederek beton zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince Apa'nın hayatını kaybettiğini belirledi Apa'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.