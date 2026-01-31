Habertürk
Habertürk
        Denizli'de cam balkon montajı yaparken düşen işçi öldü

        Denizli'de cam balkon montajı yaparken düşen işçi öldü

        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde balkondan düşen işçi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 18:11 Güncelleme: 31.01.2026 - 18:11
        Denizli'de cam balkon montajı yaparken düşen işçi öldü
        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde balkondan düşen işçi yaşamını yitirdi.

        Şemikler Mahallesi'nde bir apartmanın ikinci katında cam balkon montajı yapan Gürhan Apa (48), dengesini kaybederek beton zemine düştü.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        112 Acil Sağlık ekiplerince Apa'nın hayatını kaybettiğini belirledi

        Apa'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı.

