        Denizli Haberleri

        Çivril'de devrilen minibüsteki 2 kişi yaralandı

        Denizli'nin Çivril ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2026 - 21:30 Güncelleme: 08.02.2026 - 21:33
        Çivril'de devrilen minibüsteki 2 kişi yaralandı
        Denizli'nin Çivril ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Ramazan Evci idaresindeki 20 AET 151 plakalı minibüs, Menteş mevkisi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden kurtarılan sürücü Evci ile yanındaki Selda Ö, ambulansla Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


        Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

