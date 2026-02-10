Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri Haberleri

        Denizli'de sobadan sızan gazdan zehirlenen kadın öldü

        Denizli'nin Babadağ ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın hayatını kaybetti, eşi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 12:26 Güncelleme: 10.02.2026 - 12:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizli'de sobadan sızan gazdan zehirlenen kadın öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Denizli'nin Babadağ ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın hayatını kaybetti, eşi tedavi altına alındı.

        Mollaahmet Mahallesi'ndeki müstakil evde yaşayan Gülten ve Yaşar Karaoğlan'dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine eve sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

        Adrese gelen ekipler, çiftin sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendiğini tespit etti.

        Sağlık ekipleri, Gülten Karaoğlan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Gazdan etkilenen Yaşar Karaoğlan ise ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İki kardeşi ölüme terk etmişti! Nedeni belli oldu!
        İki kardeşi ölüme terk etmişti! Nedeni belli oldu!
        En az ve en çok boşanan şehirler
        En az ve en çok boşanan şehirler
        Titreşimler yıkabilir
        Titreşimler yıkabilir
        Mardin'e gezmeye gittiler... İki yakın arkadaş ağlattı!
        Mardin'e gezmeye gittiler... İki yakın arkadaş ağlattı!
        Eski hakemlerden flaş penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Eski hakemlerden flaş penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Yer altında sahte içki üretip, motokurye ile sattılar!
        Yer altında sahte içki üretip, motokurye ile sattılar!
        40'lı yaşlar neden daha yorucu? Sebebi yaş değil
        40'lı yaşlar neden daha yorucu? Sebebi yaş değil
        Araç kiralamaya yeni düzenleme geliyor
        Araç kiralamaya yeni düzenleme geliyor
        "Resmen Guti'ye dönüştün"
        "Resmen Guti'ye dönüştün"
        Hasımlarının sokağında zaman ayarlı bomba patlattılar!
        Hasımlarının sokağında zaman ayarlı bomba patlattılar!
        Adli emanetten altın çaldı: “İhtiyacım vardı” dedi
        Adli emanetten altın çaldı: “İhtiyacım vardı” dedi
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Kongre üyeleri Epstein belgelerinin sansürsüz halini inceledi
        Kongre üyeleri Epstein belgelerinin sansürsüz halini inceledi
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Bunu yıllardır yanlış yapıyor olabilirsiniz!
        Bunu yıllardır yanlış yapıyor olabilirsiniz!
        "Eleştirilere 'sus' işareti yaptı"
        "Eleştirilere 'sus' işareti yaptı"
        "Pişmanım"
        "Pişmanım"
        Gayrimenkulleri geri alacak
        Gayrimenkulleri geri alacak
        Z kuşağı sınıfta kaldı
        Z kuşağı sınıfta kaldı

        Benzer Haberler

        Denizlili dartçılar Hollanda'da tarih yazdı
        Denizlili dartçılar Hollanda'da tarih yazdı
        Denizli'de evsiz kişiler için sıcak yuva
        Denizli'de evsiz kişiler için sıcak yuva
        Türkiye nüfusu arttı, Denizli'de gerileme var
        Türkiye nüfusu arttı, Denizli'de gerileme var
        Çal'da ekonomik ömrünü tamamlayan hatlar bir bir yenileniyor
        Çal'da ekonomik ömrünü tamamlayan hatlar bir bir yenileniyor
        Çiftçinin kurtla ilginç diyaloğu kamerada
        Çiftçinin kurtla ilginç diyaloğu kamerada
        Türlübey'in yol sorununu büyükşehir çözdü
        Türlübey'in yol sorununu büyükşehir çözdü