Denizli'de sobadan sızan gazdan zehirlenen kadın öldü

Denizli'nin Babadağ ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın hayatını kaybetti, eşi tedavi altına alındı. Mollaahmet Mahallesi'ndeki müstakil evde yaşayan Gülten ve Yaşar Karaoğlan'dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine eve sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Adrese gelen ekipler, çiftin sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendiğini tespit etti. Sağlık ekipleri, Gülten Karaoğlan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Gazdan etkilenen Yaşar Karaoğlan ise ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.