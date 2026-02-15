AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zeybekci, Denizli'de konuştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, "Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili, "Birlik beraberliğimizi, kardeşliğimizi güçlendireceğiz. Bir olacağız, beraber olacağız." dedi.



Acıpayam Gençlik ve Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti Acıpayam Genişletilmiş İlçe Danışma Toplantısı'nda konuşan Zeybekci, millete ve ülkeye hizmet etmeyi sürdüreceklerini söyledi.



Muhalefeti eleştiren Zeybekci, "Millete hizmet etmek, eser siyasetinde bulunmak veya yaptıkları bir hizmetten heyecan duymak onların yazılımında, kanında, genetiğinde, tıynetinde yok." diye konuştu.



Zeybekci, Denizli'deki muhalefetin siyaset seviyesine inmeyeceklerini belirterek, onların seviyesinde siyaset yapmayacaklarını dile getirdi.



CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in deprem bölgesindeki açıklamalarına değinen Zeybekci, şöyle devam etti:



"Geçen hafta gitmiş orada, deprem bölgesinde hizmetlerini anlatıyor. İnanın bütün samimiyetimle söylüyorum izlerken dedim ki 'Özgür Özel herhalde şaka yapıyor, bir hafif böyle dalga geçiyor sonra gerçek hizmetlerini açıklayacak'. Şaka bu kadar arkadaşlar. Adam şaka gibi. Çünkü zannediyorlar ki onlar büyük bir hizmet."



Zeybekci, "Terörsüz Türkiye" süreciyle ülkenin ayaklarındaki 45-50 yıllık pranganın çözülmekte olduğunu kaydederek, şu görüşleri paylaştı:



"Türkiye teröre bugüne kadar 2,5 trilyon dolar ödedi. Türkiye bambaşka bir yerde olurdu. Türkiye bugün 17 bin dolarlık milli gelir seviyesinde değil, emin olun 35 bin dolar seviyelerindeydi. Türkiye bu beladan kurtulacak. Allah'ın izniyle bundan sonra durmak yok, yola devam. Birlik beraberliğimizi, kardeşliğimizi güçlendireceğiz. Bir olacağız, beraber olacağız."



AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin, Cahit Özkan ve Nilgün Ök ile AK Parti İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu'nun da konuşma yaptığı toplantıda, partiye yeni katılan üyelere rozetleri takıldı.

