Denizli'de kamyonetin minivana çarptığı kazada baba ile oğlu öldü, 1 kişi yaralandı

Denizli'nin Tavas ilçesinde kamyonetin minivana çarpması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Ramazan Çolak (59) yönetimindeki 20 VD 868 plakalı kamyonet, Akyar Mahallesi yakınlarında karşı şeride geçerek Mehmet E'nin kullandığı 20 AIF 345 plakalı minivana çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kamyonet sürücüsü Çolak ile yanındaki oğlu Ahmet Emre Çolak'ın (19) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan diğer araç sürücüsü ambulansla Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

