Denizli'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde, otomobilin çarptığı aydınlatma direğinin yoldan geçen otomobilin üzerine devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. A.F. yönetimindeki 06 FE 744 plakalı otomobil, Şair Eşref Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Otomobilin zarar verdiği aydınlatma direği ise karşı yoldan geçen T.A. idaresindeki 20 AEU 23 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ambulansla Serinhisar Devlet Hastanesine kaldırılan iki araç sürücüsü tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

