Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri Haberleri

        Denizli'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Denizli'nin Serinhisar ilçesinde, otomobilin çarptığı aydınlatma direğinin yoldan geçen otomobilin üzerine devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2026 - 15:54 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizli'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Denizli'nin Serinhisar ilçesinde, otomobilin çarptığı aydınlatma direğinin yoldan geçen otomobilin üzerine devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        A.F. yönetimindeki 06 FE 744 plakalı otomobil, Şair Eşref Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

        Otomobilin zarar verdiği aydınlatma direği ise karşı yoldan geçen T.A. idaresindeki 20 AEU 23 plakalı otomobilin üzerine devrildi.

        Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Serinhisar Devlet Hastanesine kaldırılan iki araç sürücüsü tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB: İran'dan atılan füze imha edildi
        MSB: İran'dan atılan füze imha edildi
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Suudi Arabistan'dan iki petrol sahası için kritik adım
        Suudi Arabistan'dan iki petrol sahası için kritik adım
        "ABD Başkanı tüm dünya toprağı onlarınmış gibi konuşuyor"
        "ABD Başkanı tüm dünya toprağı onlarınmış gibi konuşuyor"
        Borsalarda büyük satış dalgası
        Borsalarda büyük satış dalgası
        Putin'den Mücteba Hamaney'e tebrik
        Putin'den Mücteba Hamaney'e tebrik
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney oldu
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney oldu
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başladı
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başladı
        "Tek hedefimiz ilk maçı kazanmak!"
        "Tek hedefimiz ilk maçı kazanmak!"
        Kadınlar gününde katledildi! Erkeklere taşıtmadılar! Caniden ilk sözleri...
        Kadınlar gününde katledildi! Erkeklere taşıtmadılar! Caniden ilk sözleri...
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Evinden çıkanları kovalarken öldürüldü!
        Evinden çıkanları kovalarken öldürüldü!
        Fenerbahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        Fenerbahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu?
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu?
        Yaşı: 18... İşi: Tetikçi... Tarifesini açıkladı!
        Yaşı: 18... İşi: Tetikçi... Tarifesini açıkladı!
        Emekliler için kader haftası
        Emekliler için kader haftası
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        9 - 15 Mart haftalık burç yorumları
        9 - 15 Mart haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Denizli'ye yabancı yatırımcıların ilgisi artıyor DTO Meclisi toplandı; Ekon...
        Denizli'ye yabancı yatırımcıların ilgisi artıyor DTO Meclisi toplandı; Ekon...
        Denizli'de yapılan operasyonda çok sayıda dilenciye yasal işlemde uygulandı
        Denizli'de yapılan operasyonda çok sayıda dilenciye yasal işlemde uygulandı
        Vali Köşger, 5.1'lik depremin merkez üssü Buldan'da incelemelerde bulundu
        Vali Köşger, 5.1'lik depremin merkez üssü Buldan'da incelemelerde bulundu
        Merkezefendi'de 8 Mart'a özel anlamlı etkinler düzenlendi
        Merkezefendi'de 8 Mart'a özel anlamlı etkinler düzenlendi
        Buldan'da 5 saatte 100'ü aşkın artçı deprem meydana geldi
        Buldan'da 5 saatte 100'ü aşkın artçı deprem meydana geldi
        Devam eden artçılar vatandaşları tedirgin ediyor Artçıların korkusu vatanda...
        Devam eden artçılar vatandaşları tedirgin ediyor Artçıların korkusu vatanda...