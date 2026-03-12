Canlı
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri Haberleri

        Çivril'de gölde kaçak avcılık denetimi yapıldı

        Denizli'nin Çivril ilçesinde kaçak avlanmaya karşı gölde denetim yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 12:32 Güncelleme:
        Çivril'de gölde kaçak avcılık denetimi yapıldı

        Denizli'nin Çivril ilçesinde kaçak avlanmaya karşı gölde denetim yapıldı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Çivril Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Bot Tim Komutanlığı ekipleri, ilçedeki sulak alanlarda denetimlerin sürdüğü belirtildi.

        Bu kapsamda Işıklı Gölü'nde kaçak avcılıkta kullanılan ağ olup olmadığının kontrol edildiği, gölde kurulu halde yaklaşık 5 bin metre uzunluğunda kaçak balık ağı bulunduğu, ilgili kişiler hakkında idari yaptırım ve cezai işlem uygulandığı ifade edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

