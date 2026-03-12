Canlı
        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Denizli'de temaslarda bulundu

        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Denizli'de ziyaretler gerçekleştirdi.

        Giriş: 12.03.2026 - 21:42
        Özdağ, kentteki programları kapsamında Amfi Park'ta partisince düzenlenen iftar programına katılıp, burada gençlerle sohbet etti.

        Çatal Çeşme Oda Tiyatrosu'na geçen Özdağ, burada "Genç Liderler Konuşuyor" konulu söyleşiye katıldı.

        Gündemi değerlendiren Özdağ, ABD-İsrail ve İran çatışmasına yönelik açıklamalarda bulunarak, "ABD ve siyonist İsrail, faşist bir zihniyeti temsil eden Netanyahu, komşu İran'ı, Birleşmiş Milletler yasalarını ihlal eden haksız bir saldırıyla bir yıkıma doğru sürüklemek istiyorlar. Bu saldırı aslında İsrail'in 1982'de geliştirdiği bir projenin parçası. Şimdi, İran'da rejimi devirmek ve İran'ı bir iç savaşa sürükleyip parçalamak hedefiyle bu savaş başlatıldı." diye konuştu.

        Özdağ, daha sonra burada katılımcıların sorularını yanıtladı.

        Başkarcı Mahallesi'ne geçen Özdağ, lokma hayrına ve halk buluşmasına katıldı.

