Denizli'de kanseri yenen doktor vatandaşlara erken teşhisin önemini anlatıyor

Denizli'de görev yapan ve kolon kanserini erken teşhis sayesinde yenen doktor Muammer Durak, görev yaptığı Merkezefendi Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi'nde (KETEM) vatandaşlara erken teşhisin faydalarını aktarıyor.



Denizli Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Merkezefendi KETEM'de görev yapan Durak'a geçen yıl kolon kanseri tanısı konuldu. Tedavilerinin ardından iyileşen doktor, beyaz önlüğünü yeniden giydi.



Durak, çalıştığı merkezde vatandaşları kansere karşı bilinçlendirmek için mesai harcıyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Durak, 35 yıllık hekim olduğunu ve 2020 yılından beri vatandaşlara kanser taramalarının önemini anlattığını kaydetti.



Vatandaşlara "Hiçbir şikayetim yok, teste ne gerek var" diye düşünmemeleri tavsiyesinde bulunan Durak, "KETEM'lerde her zaman vatandaşlarımıza taramaların önemini anlatıyoruz. Bu hastalık sadece başkalarının değil hepimizin kapısını çalabilir. Bu yüzden düzenli kontrolleri ihmal etmemek gerekiyor. Birçok yerde kanserle ilgili eğitimler vererek vatandaşlara taramalarını yaptırmaları konusunda çağrılarda bulundum. Her zaman erken teşhisin önemine vurgu yaptım. Meslek hayatımı sürdürürken bir gün benim de kanser olacağım aklıma gelmezdi." ifadelerini kullandı.



Durak, geçen yıl yaptırdığı testlerde kolon kanseri teşhisi konulduğunu, tarama öncesi bir belirti olmadığını anlatarak, şöyle devam etti:



"Kanser hastalığını hekim olarak ele alıyordum, hasta olarak da o süreci yaşadım. Şu an fiziksel olarak gayet iyi durumdayım. İşimin başındayım. Hekim olarak kanseri anlatmaya devam ediyorum. Hem de yaşadığım bu süreci tarama yaptırmaya gelenlere anlatıyorum."



Riski azaltmak ve korunmak için taramaları zamanında yaptırmanın çok önemli olduğunu vurgulayan Durak, erken teşhisin hayat kurtardığını sözlerine ekledi.​​​​​​​

