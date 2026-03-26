Denizli'de ağaçta yakalanan maymun koruma altına alındı

Denizli'nin Çivril ilçesinde çiftçinin ağaçta fark ettiği 2 maymundan biri yakalanarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekiplerince koruma altına alındı.



Yakacık Mahallesi'nde arıcılık yapan Tahsin Güntaş, kovanlarını kontrol etmek için gittiği arazisindeki bir ağaçta 2 maymun olduğunu fark etti.



Güntaş, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ve belediye ekiplerine bildirdi.



Ekiplerce yakalanan maymunlardan biri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği korumasına alındı. Diğerinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.



Tahsin Güntaş, AA muhabirine, bölgede ilk kez maymunlarla karşılaştığını belirterek, "Maymunları görünce çok şaşırdım. Hemen ekiplere haber verdim." dedi.

