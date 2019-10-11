Trump'tan bir açıklama daha! "3 seçeneğimiz var"

İstanbul da hissetti! Bir deprem daha

Denizli’nin Serinhisar ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada bir çift hayatını kaybetti. Kazada ölen çiftin cenazeleri araçtan güçlükle çıkarılırken, olayın şoku ile araçtan inerek kaçan minibüs şoförü ise kısa sürede yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza SerinhisarYatağan karayolunda meydana geldi. Hasan B. yönetimindeki 20 EL 869 plakalı minibüs ile karşı yönden gelen Ali İhsan Er (50) idaresindeki 20 YL 333 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Ali İhsan Er ile eşi Duru Er (50) hayatını kaybetti. Kazada ölen karı kocanın cansız bedenleri hurdaya dönen otomobilden itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması ile çıkarılabildi. Kaza sonrası olayın şoku ile araçtan inerek kaçtığı iddia edilen minibüs şoförü Hasan B. ise jandarma ekipleri tarafından kısa sürede bulunarak olay yerine getirildi. Jandarma ve kurtarma ekiplerinin kaza yerindeki çalışmaları devam ediyor.

DENİZLİ 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:41

GÜNEŞ 07:01

ÖĞLE 12:56

İKİNDİ 16:08

AKŞAM 18:41

YATSI 19:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.