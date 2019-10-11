Çardak Havalimanı’nda eylül ayında 61 bin 312 kişi uçtu

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DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2019 yılı Eylül ayı havalimanı istatistiklerine göre, eylül ayında Denizli Çardak Havalimanı’nda iç hat yolcu trafiği 48 bin 434, dış hat yolcu trafiği 12 bin 878 olmak üzere toplam yolcu trafiği 61 bin 312 olarak gerçekleşti.

2019 yılı Eylül ayında Denizli Çardak Havalimanı’na iç hat inişkalkış yapan uçak trafiği 343, dış hatlar uçak trafiği 64 olmak üzere, toplam uçak trafiği 407 olarak gerçekleşti.

Eylül ayında Denizli Çardak Havalimanı yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda 644 ton oldu.

Çardak Havalimanı eylül ayı sonu itibarıyla hizmet verilen yolcu sayısı 486 bin 342, uçak trafiği 4 bin 457, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 4 bin 963ton olarak gerçekleşti.

DENİZLİ 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:41

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