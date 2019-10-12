Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi’nden, Barış Pınarı Harekatı’na destek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi’nden, Barış Pınarı Harekatı’na destek

İHA

Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi ekim ayı olağan toplantısına başkanlık yapan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Barış Pınarı Harekatı'na desteklerinin tam olduğunu belirterek, "Allah ordumuzu muzaffer eylesin" temennisinde bulundu.

Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi’nden, Barış Pınarı Harekatı’na destek

Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi ekim ayı olağan toplantısına başkanlık yapan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Barış Pınarı Harekatı'na desteklerinin tam olduğunu belirterek, "Allah ordumuzu muzaffer eylesin" temennisinde bulundu.
Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi Ekim ayı Olağan Toplantısı'nın ilk birleşimi Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan başkanlığında yapıldı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye’nin kuzeyinde terör örgütlerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı’yla ilgili konuşan Başkan Osman Zolan, Türkiye'nin gelecekte kendisine yönelik tehditleri ortadan kaldırmak, kendi topraklarından göç etmek zorunda bırakılan insanlara güvenli bölge oluşturup ülkelerine dönmeyi sağlamak ve Suriye’nin toprak bütünlüğünü korumak amacıyla operasyonun başlatıldığını söyledi. Ankara'da önceki gün düzenlenen toplantıda bir araya geldikleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milli Savunma Bakanı Hulus Akar'ın harekatla ilgili kendileriyle ayrıntılı bilgi paylaştığını anlatan Başkan Zolan, "Allah'ım ordumuzu muzaffer eylesin, inşallah çıkmış oldukları bu sefer zaferle sonuçlansın" dedi.

“Esas olan bizlerin uyanık olması”
Türkiye Cumhuriyeti'nin hiçbir ayrım yapmaksızın tüm terör örgütlerinin karşısında durduğunu vurgulayan Başkan Osman Zolan, şunları söyledi:
“Tüm dünyaya terör örgütlerinin karşısında nasıl durulması gerektiğini çok güzel bir şekilde gösterdik. Bugün de terör örgütlerinin ortadan kaldırılması noktasında hiçbir ayrım yapmaksızın o duruşu gösteriyoruz. Bulunduğumuz coğrafya rahat değil, çok değerli bir coğrafyada yaşıyoruz. Ecdadımız bize çok değerli bir yeri yurt edinmiş. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da içeriden ve dışarıdan saldırılarla, fitnelerle, fesatlarla bizi zayıflatmak adına gayretler olmaya devam edecek. Esas olan bizlerin uyanık olması, esas olan bizlerin birlik ve beraberlik içinde tek yumruk olması.”

Meclisteki bütün partiler harekata destek verdiklerini açıkladı
Barış Pınarı Harekatı’yla hem terör örgütlerinin bertaraf edileceğini, hem de Türkiye'ye sığınmak zorunda kalan Suriyeli vatandaşların kendi ülkelerinde barınma imkanı olacağını ifade eden Başkan Zolan, "Bugün orada Mehmetçiğimiz ile birlikte Türk ordusu tarafından eğitilen ve daha önce Özgür Suriye Ordusu olarak adlandırılan Suriye Milli Ordusu, Suriye'deki terör örgütlerinin temizlenmesi noktasında aynı cephede aynı hedefe doğru mücadele etmektedirler. Allah'ım inşallah hep beraber muzaffer eylesin" ifadelerini kullandı.
Harekatın başlamasından bugüne şehit olan siviller ve askerler olduğunu belirten Başkan Osman Zolan, "9 aylık yavrumuz var, şehit Mehmetçiklerimiz var, Suriye Milli Ordusundan şehitler var. Allah'ım rahmet eylesin mekanları cennet olsun" diyerek Meclis üyelerini Fatiha okumaya davet etti. Duanın ardından söz alan AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti Grup Başkanvekilleri de Türk Silahlı Kuvvetlerine destek mesajlarında bulundu.

DENİZLİ

12 Ekim 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:42
  • GÜNEŞ 07:02
  • ÖĞLE 12:55
  • İKİNDİ 16:07
  • AKŞAM 18:39
  • YATSI 19:54
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mehmet Özdilek: “Gelebilecek her türlü hedefe varız” Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek: “Bu ligde hiçbir şeyin kolay olmadığının altını kalın çizgi ile çizelim”
YEREL HABERLER Mehmet Özdilek: “Gelebilecek her türlü hedefe ...
Mehmet Özdilek resmen Denizlispor'da
YEREL HABERLER Mehmet Özdilek resmen Denizlispor'da
Denizlispor’da Mehmet Özdilek dönemi başladı
YEREL HABERLER Denizlispor’da Mehmet Özdilek dönemi başladı
Üniversite öğrencisi siyanürle intihar etti
YEREL HABERLER Üniversite öğrencisi siyanürle intihar etti
Denizlispor'da Rodallega şoku
YEREL HABERLER Denizlispor'da Rodallega şoku
(Özel) Denizli’de intihar eden üniversiteli gencin siyanür içtiği iddiası Gencin cesedini KBRN ekipleri özel ceset torbası ile çıkardı KBRN ekipleri bölgede 2 saat süren siyanür ölçümleri yaptı
YEREL HABERLER (Özel) Denizli’de intihar eden üniversiteli gencin ...
Denizli'de 10 günde uyuşturucuya 16 tutuklama
YEREL HABERLER Denizli'de 10 günde uyuşturucuya 16 tutuklama
DENİB Serinhisar’da iş insanlarına nasıl ihracatçı olacaklarını anlattı
YEREL HABERLER DENİB Serinhisar’da iş insanlarına nasıl ihracatçı ...
Denizli’de son 10 günlük narkotik raporu açıklandı 1 kilo 155 gram esrar ve değişik türlerde uyuşturucu maddenin ele geçirildiği operasyonlarda gözaltına alınan şahıslardan 16’sı tutuklandı
YEREL HABERLER Denizli’de son 10 günlük narkotik raporu açıklandı 1 ...
Kaçtığı iddia edilen minibüs sürücüsünün hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı
YEREL HABERLER Kaçtığı iddia edilen minibüs sürücüsünün hastaneye ...
Projeler üniversite öğrencilerinden destek Pamukkale Belediyesi’nden
YEREL HABERLER Projeler üniversite öğrencilerinden destek Pamukkale ...
Denizlispor'un yeni teknik direktörü Mehmet Özdilek
YEREL HABERLER Denizlispor'un yeni teknik direktörü Mehmet Özdilek
Denizlispor’da Mehmet Özdilek dönemi
YEREL HABERLER Denizlispor’da Mehmet Özdilek dönemi
Denizli’de eller semaya Barış Pınarı Harekatı için açıldı
YEREL HABERLER Denizli’de eller semaya Barış Pınarı Harekatı için ...
Minibüsle çarpışan otomobildeki çift, hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Minibüsle çarpışan otomobildeki çift, hayatını ...
Çardak Havalimanı’nda eylül ayında 61 bin 312 kişi uçtu
YEREL HABERLER Çardak Havalimanı’nda eylül ayında 61 bin 312 kişi ...
Büyükşehir belediyesinden kömür satıcılarına yönelik denetim Kış mevsiminin yaklaşması ile büyükşehir denetimlere başladı
YEREL HABERLER Büyükşehir belediyesinden kömür satıcılarına yönelik ...
50 yaşındaki çift kazada hayatını kaybetti Hurdaya dönen otomobilden çiftin cesetleri güçlükle çıkarıldı
YEREL HABERLER 50 yaşındaki çift kazada hayatını kaybetti Hurdaya ...
Kiracısına kızan iş yeri sahibi marketin önünü tel örgü ile kapattı
YEREL HABERLER Kiracısına kızan iş yeri sahibi marketin önünü tel ...
Denizlispor, Tolunay Kafkas ile anlaşma sağlayamadı
YEREL HABERLER Denizlispor, Tolunay Kafkas ile anlaşma sağlayamadı
Denizlispor’da teknik direktör arayışı devam ediyor
YEREL HABERLER Denizlispor’da teknik direktör arayışı devam ediyor
Pamukkale 2019’da altın yılını yaşıyor Pamukkale’yi 2019’un ilk 9 ayında 2 milyon 228 bin turist ziyaret etti
YEREL HABERLER Pamukkale 2019’da altın yılını yaşıyor Pamukkale’yi ...
Pamukkale altın yılını yaşadı
YEREL HABERLER Pamukkale altın yılını yaşadı
Kamyonunu altında kalan kadın öldü
YEREL HABERLER Kamyonunu altında kalan kadın öldü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X