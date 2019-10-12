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Takla atan hafif ticari aracın sürücüsü öldü, eşi yaralandı

DHA

- DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, kontrolden çıkan hafif ticari aracın takla atıp, şarampole yuvarlanması sonucu sürücü Nevzat Berber (72) hayatını kaybetti, eşi Fatma Berber (67) ise ağır yaralandı.

- DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, kontrolden çıkan hafif ticari aracın takla atıp, şarampole yuvarlanması sonucu sürücü Nevzat Berber (72) hayatını kaybetti, eşi Fatma Berber (67) ise ağır yaralandı.
Kaza, saat 20.00 sıralarında, Kaklık Mahallesi girişinde meydana geldi. Nevzat Berber yönetimindeki 20 NS 279 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak, şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, İtfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde sürücü Berber'in hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücünün ağır yaralı eşi Fatma Berber ise yapılan ilk müdahalesinin ardından Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Berber'in cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

DENİZLİ

12 Ekim 2019 Cumartesi

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