15 metrelik kuyuya düştü, cep telefonu sayesinde kurtarıldı Kuyuya düşen adam cep telefonu ile yardım isteyince ekipler alarma geçti

Denizli’de yaklaşık 15 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen şahıs cep telefonuyla 112’yi arayarak yardım isteyince kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, olay Merkezefendi ilçesi Eskihisar Mahallesi'nde meydana geldi. Arazide yürüyen Alişan Y. isimli kişi yolda bulunan kuyuyu fark edemeyerek yaklaşık 15 metre derinliğindeki kuyuya düştü. Alişan Y., ardından cep telefonu ile 112 Acil Çağrı merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri adeta zamana karşı yarışarak kurdukları halat sistemi ile Alişan Y.’yi düştüğü kuyudan çıkardı. Vücudunun farklı yerlerinden yaralanan ve kırıklarının olduğu öğrenilen Alişan Y., ardından ambulans ile Denizli devlet Hastanesi’ne götürüldü.

DENİZLİ 09 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:07

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