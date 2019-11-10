Denizli Özel Cerrahi Hastanesinde Ata’ya özel tören Saat 09.05’te hastanede çalan sirenler ile hayat 2 dakikalığına durdu

Özel Denizli Cerrahi Hastanesinde 10 Kasım 1928 yılında ebediyete intikal eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için özel bir anma töreni gerçekleştirildi.

Özel Cerrahi Hastanesinde 10 Kasım sabahı 09.05’te ambulansların hastaneye siren sesi vermesi ile saygı duruşuna geçildi. Törene katılanlar daha sonra İstiklal Marşı'nı okudu. Kurumsal İletişim Birimi ve Hasta Hakları Birimi’nin ortaklaşa düzenlediği anma törenine hastane personeli, doktorlar, hasta ve hasta yakınları katıldı.

Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Opr. Dr. Murat Çelik, törende yaptığı konuşmada 81. yılında Mustafa Kemal Atatürk’ü büyük bir saygı ve özlemle andıklarını belirtti. Çelik, Atatürk’ü Anma Haftası boyunca hastanenin kayıt kabul ve danışma bölümlerinde personellere, hasta ve hasta yakınlarına, hastaneyi ziyaret eden tüm ziyaretçilere Atatürk kokartları hediye edildiğini de söyledi.

DENİZLİ 10 Kasım 2019 Pazar İMSAK 06:08

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