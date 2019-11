(Özel) Makyajlarını yapıp, gökyüzüne uçuyorlar Yamaç paraşütü tutkunu kadın pilotlar, hemcinslerine taş çıkartıyor Gökyüzünde başarıyla uçan kadın yamaç paraşütü pilotları, adrenalini gökyüzünde yaşıyor

– Adrenalini en yüksek sporlardan olan yamaç paraşütünü sadece erkekler değil, kadınlar da başarıyla yapıyor. Makyajını metrelerce yükseklikte, dağ başında yapan kadın pilotlar, ardından gökyüzüne süzülüyor.

Dünyanın en heyecanlı sporları arasında bulunan ve Türkiye’de binlerce kişinin yaptığı yamaç paraşütü, kadınlar tarafından da ilgi görüyor. Önemli eğitim alanları arasında yer alan Denizli’nin Çökelez Dağı, kadın yamaç paraşütü pilotlarının da ilgisini görüyor. Her yıl yüzlerce kadın pilot, Denizli’ye gelerek gökyüzünü süzülüyor. Adrenalin tutkunu kadınların, gökyüzündeki heyecanlı anları, hemcinslerini kıskandırıyor.



"Mutlaka tadına bakmalılar"

4 yıldır yamaç paraşütü sporu ile uğraşan 24 yaşındaki Selin Ayvalı, ‘P5’ eğitimi aldığını ifade etti. Her kadına önerdiğini söyleyen Ayvalı, “Mutlaka tadına bakmalılar. Her cinse uygun bir spor. Ailem başta istemedi. Genel olarak insanların yamaç paraşütünü bakışları kötü olabiliyor. Uçtuğumu gördüler, sevdiğimi gördüler ve onlar da artık seviyor. Kendimi bildiğim ve eğitimi aldığım sürece bir tehlike yok. Gökyüzünde olmak çok güzel bir şey. Herkese öneriyorum” dedi.



"Bir işin kadın ya da erkeği yok"

Havacılığın bir çok dalının olduğunu ifade eden, 4 yıldır yamaç paraşütü ile aktif olarak uçan 23 yaşındaki Adile Ebru Çakar ise, “Bir işin kadın ya da erkeği yok. Serbest paraşüt, yamaç paraşütü ve planörün başlangıç eğitimlerini aldım. Yamaç paraşütünde ilerlemeyi tercih ettim. Bunların herhangi biri kadın veya erkek sporu değil. Çok yanlış. Zamanımızı, vaktimizi ve sahip olduklarımızı buna ayırdığımızda ilerleyebiliyoruz. Çökelez dağındayız. Buradan mesafe uçuşları yapıyoruz. İneceğimiz yeri öncesinde bilmiyoruz. İndiğimiz yerlerde çocuklar karşılıyor. Havadan bir paraşütün kendilerine geldiğini görünce, onların heyecanını görmek çok güzel. Çok mutlu olup, onlarda bir ışık yakmak güzel bir his” ifadelerini kullandı.

Kadınlar, gökyüzündeki heyecanlı anlarını da aksiyon kamerası ile kaydediyor. 23 yaşındaki Adile Ebru Çakar'ın aynı zamanda Türk Hava Kurumu Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Ligi birinciliği bulunuyor.

DENİZLİ 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:09

GÜNEŞ 07:32

ÖĞLE 12:53

İKİNDİ 15:39

AKŞAM 18:03

YATSI 19:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.