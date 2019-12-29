(Özel) Kocan gözaltına alındı yalanı ile dolandırıcılık yapan 4 şahsı JASAT yakaladı Evine gittikleri kadının 18 bin TL’lik altınlarını alarak kaçan 4 şahıs tutuklandı JASAT dolandırıcıları günlerce süren takip sonrası yakaladı

Denizli'nin Çal ilçesinde kendilerini jandarma olarak tanıtarak girdikleri evdeki kadını, kocasının gözaltına alındığı ve karakolda kendisinden para istediği yalanıyla kandırıp yaklaşık 18 bin lira değerindeki altınlarını alarak kaçan 4 şahsı JASAT ve ilçe jandarma ekiplerinin başarılı takibi ile yakaladı.

Çal ilçesi Aşağıseyit Mahallesi'nde geçtiğimiz hafta meydana gelen olayda, iddialara göre çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Süleyman Bozkurt’un evine gelen iki şahıs, kendilerini jandarma personeli olarak tanıtıp kapıyı açan Bozkurt’un eşi Rukiye Bozkurt (45) ile görüştü. Dolandırıcılar Bozkurt’a, “Jandarmadan geliyoruz eşiniz gözaltına alındı ve jandarma karakolunda paraya ihtiyacı var. Sizden gelip para almamızı istedi ayrıca altın da varsa verin, incelendikten sonra biz karakolda eşinize teslim edeceğiz” diyerek evdeki ziynetleri istedi. Kadına strese girmesine gerek olmadığını da söyleyen dolandırıcılar ayrıca kadına kocasının kendisini karakolda beklediğini de belirttiler. Dolandırıcılara inanan Bozkurt evde bulunan 10 çeyrek altın, 1 bilezik, 1 künye ve 1 adet ata altını şahıslara verdi. Altınları alan şahıslar daha sonra plakası olmayan bir otomobil ile evin önünden ayrıldı.



JASAT 4 şahsı kıskıvrak yakaladı

Olaydan sonra Bozkurt ailesinin ihbarı üzerine harekete geçen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Çal ilçe jandarma ekipleri önce mahalleye gelen plakasız beyaz renkli otomobili güvenlik kameralarından tespit etti. Gerekli istihbarat çalışmasını yapan JASAT ekipleri olaya karışan 4 kişinin Denizli kent merkezinde olduğunu belirledi. Şahısları yakın takibe alan ekipler, düzenledikleri operasyon ile İsmail B., Şevket S., Özgür Ü., ve Seyfullah A., isimli şahısları kıskıvrak yakaladı. Ekipler dolandırıcı şahısların ayrıca altınları bir kuyumcuda bozdurduklarını da tespit etti.

DENİZLİ 29 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:44

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