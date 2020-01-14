Parkta cesedi bulunan gencin ölüm nedeni ‘çakmak gazı’ zehirlenmesi Kayıp olarak aranan gencin çakmaz gazı zehirlenmesinden öldüğü ortaya çıktı

Denizli’de iki gün kayıp olarak aranan ve dün bir parkta ölü bulunan 18 yaşındaki Kerim Kartiz’in ölüm nedeninin çakmaz gazı zehirlenmesi olduğu belirlendi.

Denizli’nin Kale ilçesinde oturan 18 yaşındaki Kerim Kartiz, 3 gün önce evinden ‘Denizli’ye gidiyorum’ diyerek ayrıldı. Ailesi, çocuklarının geri dönmemesi üzerine kayıp ihbarında bulundu. Her yerde aranan Kartiz’in cansız bedeni Bağbaşı Mahallesi’nde yürüyüş yapan vatandaşlar ile temizlik görevlileri tarafından parktaki rekreasyon alanındaki süs havuzunda bulundu. Kartiz’in cansız bedeninin yanında çok sayıda çakmaz gazı tüpü de bulundu. Yapılan incelemelerin ardından Kartiz’in cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yapılan otopsi çalışmasının ardından Kartiz’in cenazesi ailesine teslim edildi. Kartiz ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Kartiz’in ölüm nedeninin ise çakmaz gazı zehirlenmesi olduğu belirtildi.

Kartiz’in lise son sınıf öğrencisi olduğu ve bir fabrikada stajyer olarak çalıştığı öğrenildi.

DENİZLİ 14 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:46

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