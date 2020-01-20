Denizli’de FETÖ operasyonu: 13 tutuklama

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Denizli’de polis tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 27 kişiden 13’ü tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, operasyonlar Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından yapıldı. FETÖ terör örgütü ile ilgili yürütülen soruşturmalar kapsamında adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan 27 kişi gözaltına alındı. Şahıslardan 13’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

14 şahsın ise işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

DENİZLİ 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:44

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