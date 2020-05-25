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Denizli'de su kuyusunde zehirlenme: 2 ölü, 4 kişi tedaviye alındı

DHA

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) DENİZLİ'de, indikleri su kuyusunda su tahliye motorunun egzozundan çıkan gazdan zehirlenen 2 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de hastanede tedaviye alındı. Çameli ilçesinin kırsal Yeşilyayla Mahallesi'nde saat 15.30 sıralarında, 8 metre derinliğindeki su kuyusuna inen kişi, su tahliye motoruyla içerideki suyu tahliye etmek istedi. İsmi öğrenilemeyen kişi, bir süre sonra su tahliye motorundan çıkan gazdan zehirlendi. Yardım için peş peşe kuyuya inen 5 kişi de gazdan zehirlendi. İtfaiye ekipleri tarafından kuyudan çıkarılan 6 kişiden 2'sinin yaşamını yitirdiği...

Denizli'de su kuyusunde zehirlenme: 2 ölü, 4 kişi tedaviye alındı

<br>Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) DENİZLİ'de, indikleri su kuyusunda su tahliye motorunun egzozundan çıkan gazdan zehirlenen 2 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de hastanede tedaviye alındı.<br>Çameli ilçesinin kırsal Yeşilyayla Mahallesi'nde saat 15.30 sıralarında, 8 metre derinliğindeki su kuyusuna inen kişi, su tahliye motoruyla içerideki suyu tahliye etmek istedi. İsmi öğrenilemeyen kişi, bir süre sonra su tahliye motorundan çıkan gazdan zehirlendi. Yardım için peş peşe kuyuya inen 5 kişi de gazdan zehirlendi. İtfaiye ekipleri tarafından kuyudan çıkarılan 6 kişiden 2'sinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Baygın haldeki 4 kişi ise çevredeki hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli / Çameli Ramazan ÇETİN <br>2020-05-25 16:28:12<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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