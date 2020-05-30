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Kazanın ardından hurdaya dönen minibüsünü bırakıp kaçtı Kontrolden çıkan minibüs ağaca çarpıp yan yattı Kaza yerine gelen polis bir süre sürücüyü aradı

İHA

Denizli'de kontrolden çıkan minibüs ağaca çarpıp yan yattıktan sonra metrelerce sürüklendi. Şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı kazada sürücü ise aracı o şekilde bırakarak kayıplara karıştı.

Kazanın ardından hurdaya dönen minibüsünü bırakıp kaçtı Kontrolden çıkan minibüs ağaca çarpıp yan yattı Kaza yerine gelen polis bir süre sürücüyü aradı

Denizli’de kontrolden çıkan minibüs ağaca çarpıp yan yattıktan sonra metrelerce sürüklendi. Şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı kazada sürücü ise aracı o şekilde bırakarak kayıplara karıştı.
Olay Merkezefendi ilçesi Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. 35 PLR 39 plakalı minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesi orta refüjde bulunan ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola yan yatan minibüs yaklaşık 10 metre sürüklendi. Kazanın ardından sürücü ise aracını olay yerinde bırakarak kaçtı. Minibüsün hurdaya döndüğü kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar ise 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler çevrede bir süre kayıp sürücüyü aradı ancak bulamadı. Kaza yapan minibüsün kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı. Polis ekipleri kazanın ardından aracını bırakarak kaçan sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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