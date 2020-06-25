Vali Atik, ilk ilçe ziyaretini Baklan ve Çivril'e yaptı

Denizli’nin yeni Valisi Ali Fuat Atik, ilk ilçe ziyaretler kapsamında gittiği Baklan ve Çivril’de incelemelerde bulundu. Kaymakamlık, Belediye, Emniyet ve Jandarma teşkilatını gezen Vali Atik, buralardan ilçe hakkında bilgi alarak, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Denizli ilçelerinden Baklan ve Çivril’e giden Vali Atik, öncelikle Baklan’ı ziyaret etti. Baklan Kaymakamlığına giden Vali Ali Fuat Atik’i Baklan Kaymakamı Burak Dertlioğlu ve diğer ilçe protokol üyeleri karşıladı. Kaymakamlık makamına geçen Vali Atik Baklan ilçesi hakkında kaymakamlıktan bilgi aldı. Daha sonrasında Baklan Belediyesine geçiş yapan Vali Atik, Baklan Belediye Başkanı Yusuf Gülsever’den belediyenin ilçelerine yaptığı yatırım ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. Sonrasında İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığına ziyarete giden Atik, ilçenin halka olan emniyeti ve güvenliği ile ilgili bilgi aldı.

Sonrasında halkla bir araya gelen Vali Atik, vatandaşlarla sohbet ederek ilçe hakkında istek ve şikayetleri dinleyerek sorunların çözüleceğini dile getirdi.

Baklan ilçesinde vatandaşların sorunları dinleyen Vali Atik, Çivril programında Çivril Gaziler Derneği Başkanı Hasan Genç ve yönetim kurulu ile bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi. Ardından Çivril Kaymakamlığına giden Vali Atik, Kaymakam Armağan Önal tarafından karşılandı. Çivril ilçesinin durumu hakkında konuştuktan sonra Çivril Belediyesine geçiş yaparak Başkan Niyazi Vural’dan çalışmalar hakkında bilgi aldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret eden Vali Atik, yönetim ve halkın güvenliği ile ilgili bilgi aldı

Son olarak ilçenin gözde turizm yerlerinden Çivril Işıklı Gölü’nü gezen Vali Atik bölge hakkında bilgi alarak ziyareti son buldu.

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