Klima motorundan yükselen alev paniğe neden oldu

Denizli’de bir apartmanın 7. katındaki klima motoru aşırı gücü kaldıramayınca alev aldı. paniğe neden olan yangında ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.

Olay, Pamukkale ilçesi İstiklal Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Esad G., aşırı sıcak seyir eden havalardan dolayı klimayı çalıştırdı. Uzun süre çalışan klima motoru aşırı gücü kaldıramayınca alev aldı. Klima motorunun alev aldığını gören vatandaşlar panik içerisinde itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla uzandığı 7. kattaki klima motorundan yükselen alevleri kontrol altına aldı. Şans eseri olayda ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.

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