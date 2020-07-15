17 yaşındaki kıza doğum gününde çifte mutluluk Kalp ameliyatı olan genç kız doğum gününde hayata tutundu

Denizli’de 17 yaşına girdiği gün Özel Denizli Cerrahi Hastanesi’nde başarılı bir kalp ameliyatı geçiren Beyza, doğum gününde sağlığına kavuştu. Doktor ve personeller, genç kızın doğum gününü hastanede kestikleri pastayla kutladı.

Yaklaşık 6 yıldır çeşitli hastanelerde tedavi gören ve doğuştan kalbi delik olan 17 yaşındaki Beyza, Özel Denizli Cerrahi Hastanesi doktorlarının müdahalesiyle doğum gününde yeniden hayata tutundu. Başarılı geçen kalp ameliyatı sonrası yoğun bakımda kalan Beyza'ya, yoğun bakım sonrası doktorlar ve personeller tarafından doğum günü sürprizi yapıldı.



Yeni yaşına kalp ameliyatında girdi

Pandemi öncesi kalbindeki delik ve yan hastalıklarından dolayı hakkında ameliyat kararı verilen Beyza, tedavi gördüğü hastaneden Özel Denizli Cerrahi Hastanesi'ne gelerek Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanları Prof. Dr. Ahmet Baltalarlı ile Op. Dr. Merih Yılmaz tarafından ameliyata alındı. Başarılı geçen ameliyat sonrası sağlığına kavuşan Beyza'ya ameliyat gününe denk gelen doğum günü vesilesiyle doktorlar ve personeller tarafından doğum günü sürprizi yapıldı. Kalp ve Damar Servisi ile Kurumsal İletişimPazarlama ekibinin organizasyonuyla gerçekleşen doğum gününde Beyza için pasta kesildi.



"Şehit babasının yokluğunu aratmadılar"

17. yaşına ameliyatta giren Beyza'nın annesi, "Cerrahi Hastanesi doktorları Prof. Dr. Ahmet Baltalarlı ve Op. Dr. Merih Yılmaz başta olmak üzere tüm ekibe teşekkür ederim. Yaklaşık 6 yıldır tedavi için İzmir'e gidip geliyorduk. Sonra Denizli'de Kalp ve Damar alanındaki doktorları araştırarak Ahmet Bey ve Merih Bey'i bulduk. Kendileri sağ olsunlar geldiğimiz andan itibaren çok yardımcı oldular. Beyza'nın kalbindeki deliğin kapatılması ve yan hastalıkların tedavisi için ameliyata aldılar, şimdi çok şükür iyi. Ameliyat sonrası 17. yaş günü için doktorlarımızın kızıma sürpriz yapması da bizleri çok mutlu etti. 2005 yılında Tunceli'de şehit olan babasının eksikliğini aratmadan bir baba gibi yaklaştılar kızıma ve ilgilendiler. Tekrar doktorlarımıza ve tüm hastane çalışanlarına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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