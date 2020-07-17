Denizlispor'da hücum hattında Estupinan revizyonu

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Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) - SÜPER Lig'de geçen hafta evinde şampiyonluk adaylarından Trabzonspor'u 2-1 yenerek kümede kalma yolunda derin nefes alan Yukatel Denizlispor'da golcü Oscar Estupinan ilk 11'e göz kırptı. Pazar günü Aytemiz Alanyaspor deplasmanına çıkacak yeşil-siyahlılarda teknik sorumlu Levent Kartop'un Trabzonspor maçında oyuna sonradan girip galibiyet golünü atan Kolombiyalı golcüyü, Hugo Rodallega'nın yerine sahaya süreceği öğrenildi. Kartop'un Estupinan'ın formundan son derece memnun olduğu öğrenilirken, 23 yaşındaki oyuncu attığı 7 golle yedeği olarak geldiği vatandaşı Rodallega'yı geride bıraktı. Ziraat Türkiye Kupası'nda da 7 kez ağları sarsan Estupinan takımın en skorer ismi oldu.DHA-Spor Türkiye-Denizli Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)

2020-07-17 12:34:41



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