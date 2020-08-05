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Mezarlığa çirkin saldırı

İHA

Denizli'de mezar taşlarında bulunan fotoğraf ve amblemleri sökerek kayıplara karıştılar.

Mezarlığa çirkin saldırı

Denizli’de mezar taşlarında bulunan fotoğraf ve amblemleri sökerek kayıplara karıştılar.
Buldan ilçe kabristanlığında bazı mezar taşlarında bulunan fotoğraf ve amblemler kimliği belirsiz kişiler tarafından söküldü. Yakın zamanda eşini kaybeden Ahmet Akkaya, her gün ziyaret ettiği eşinin mezarına geldiğinde neye uğradığını şaşırdı. Bir önceki gün mezar taşında olan eşine ait fotoğrafın söküldüğünü fark etti. Mezar taşlarından fotoğraf ve amblemlerin söküldüğü diğer ziyaretçilerle karşılaşan Akkaya, yaklaşık 10 mezarda aynı olayın yaşandığını fark etti. Eşinin mezarını her gün ziyaret ettiğini belirten Ahmet Akkaya, “Bizimle birlikte 10’a yakın mezarda da bu olay gerçekleşmiş. Resimler de götürülmüş. Bundan iki ay önce de bir başka mezardaki resim sökülmeye çalışılmış ancak başaramamışlar. Bu sefer o mezardaki resim de bu olaydan nasibini almış. Geçtiğimiz aylarda vefat eden genç bir kardeşimizin mezarındaki fotoğrafla birlikte Galatasaray logosu da sökülmüş. Bu olayı nasıl açıklamak gerektiğini bilemedim. Mezarda fotoğraf olmaz mantığı ile hareket eden bazı bağnazların yaptığını düşünsek, şehit kabirlerinin neredeyse hepsinde fotoğraf var. Ne yapacağımı nereye müracaat edeceğimi bilemedim. Resim önemli değil, yeniden yaptırıp yerine koruz ama gene ayni olayla karşılaşmayacağımızın garantisi yok” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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