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Psikologlar ile psikolojik desteğe ihtiyaç duyanlar dijital klinikte buluşuyor

İHA

Dijitalleşmenin birçok farklı alanına katkı sağladığı günümüzde psikologlar ile psikolojik desteğe ihtiyaç duyanların dijital klinikte buluşturulduğu yeni bir girişim hayata geçirildi.

Psikologlar ile psikolojik desteğe ihtiyaç duyanlar dijital klinikte buluşuyor

Dijitalleşmenin birçok farklı alanına katkı sağladığı günümüzde psikologlar ile psikolojik desteğe ihtiyaç duyanların dijital klinikte buluşturulduğu yeni bir girişim hayata geçirildi.
Murat Elbeye, Murat Kaşlıoğlu, Onur Çetin ve Eyüp Altındal tarafından hayata geçirilen ‘Psikolog Merkezi’, psikologlarla danışanları online ortamda bir araya getiriyor. Temmuz ayında kullanıcılarıyla buluşan bu yeni uygulama; kısa sürede hem danışanlar hem de psikologlar tarafından yoğun bir ilgiye ulaştı.

Kendi Dijital Kliniğinizi Oluşturun
İnternetteki etkileşimin sürdürülebilirliğinin en güzel örneklerinden biri olan Psikolog Merkezi, psikolojik hizmetlere ihtiyaç duyan insanlarla mesleki donanıma sahip ruh sağlığı uzmanlarını aynı çatı altında buluşturuyor. Söz konusu dijital platform, psikologların abonelik modeliyle kaydolup çevrim içi (online) ya da yüz yüze randevu oluşturmalarına imkân tanıyor. Sade ve işlevsel arayüzüyle kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi de amaçlayan bir web uygulaması olan Psikolog Merkezi, ruh sağlığı uzmanlarının kendi dijital kliniklerini yaratmalarına yardımcı oluyor.

Online Terapi için tercih ettikleri uzmanın profiline giren danışanlar, uygun gün ve saati seçerek ödeme işlemini tamamlayarak tercih ettikleri uzman ile online terapilerini gerçekleştirebiliyorlar. Seans başarılı şekilde tamamlandığı takdirde de ödeme ruh sağlığı uzmanının banka hesabına aktarılıyor.


Terapiye Kolayca Ulaşabilmenin Önemi
Bilişim teknolojilerinin yardımıyla zaman ve mekanın kısıtlayıcılığına takılmadan, insanları çok değerli bir hizmetle buluşturan Psikolog Merkezi, aynı zamanda ruh sağlığı alanında insanların terapi olanağına ulaşabilirliklerini de artırmayı hedefliyor.

Ruh Sağlığı Tedavisi Lüks Değil, İhtiyaç
Ruh sağlığı tedavisinin lüks değil, ihtiyaç olduğu gerçeğini 21. yüzyılın ağ toplumunun ortaya koyduğu teknolojik gelişmelerden yararlanarak insanlarla paylaşan bu sistem, bu alanda online dünyada dijital elçilik görevini üstleniyor. Toplumsal faydayı birinci önceliği olarak belirleyen ve kurumsal sorumluluk bilinciyle hareket eden Psikolog Merkezi, farklı bakış açılarıyla yepyeni fikirler üretmenin en iyi dijital örneklerinden birini temsil ediyor. Dijital iletişimin sunduğu olanaklarla danışan ve uzman arasındaki fiziki mesafeyi ortadan kaldıran Psikolog Merkezi, ruh sağlığı biliminin mevcut etik değerlerine uygun seanslar gerçekleştiriyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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