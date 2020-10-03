Denizlispor evinde Konyaspor'la oynayacak

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DENİZLİ, (DHA) - SÜPER Lig´de sezonun ilk 3 haftasında Göztepe ve Fraport TAV Antalyaspor´a yenilip Trabzonspor´la berabere kalan düşme hattındaki Yukatel Denizlispor yarın evinde, İttifak Holding Konyaspor´la karşı karşıya gelecek. Atatürk Stadı´nda saat 13.30´da başlayacak müsabakada Hüseyin Göçek düdük çalacak.

Yeşil-siyahlılarda cezası sona eren forvet Sacko görev verilmesi halinde oynayabilecek, sakatlığı süren yeni transfer Varela ise kadroda yer almayacak. Teknik direktör Robert Prosinecki, sezonun ilk galibiyetini alacaklarına inandığını söyledi. Hırvat çalıştırıcı, "Konyaspor geçen hafta Beşiktaş´ı yendi. Ancak biz maça hazırız, istediğimizi alacağız" dedi.

DENİZLİSPOR

Pantilimon - Leismann, Subotic, Mustafa, Sakıb, Bakalorz, Aissati, Recep, Sacko, Mesanovic, RodallegaDHA-Spor Türkiye-Denizli

2020-10-03 12:28:02



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