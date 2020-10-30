Denizlispor´da Mustafa Yumlu seferberliği 



Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) - Süper Lig´in 6´ncı haftasında Yukatel Denizlispor´un Beşiktaş ile karşılaştığı ve 3-2 mağlup olduğu karşılaşmanın 9´uncu dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Mustafa Yumlu´nun sol kasığında yırtık meydana geldiği tespit edildi. Tedavisine başlanan deneyimli stoperin 2 hafta forma giyemeyeceği belirtildi. Denizlispor sağlık heyetinin, oyuncunun Yeni Malatyaspor maçına yetişebilmesi için çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi. Bu haftayı bay geçecek olan Denizlispor´un en istikrarlı oyuncularından olan Mustafa Yumlu, bu sezon oynanan 6 lig maçında da ilk 11´de sahaya çıkmıştı. DHA-Spor Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2020-10-30 13:29:42



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