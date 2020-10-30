Arabalı Cumhuriyet Konseri büyük ilgi gördü

Denizli’de Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen arabalı konser vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Yaklaşık 2 saat süren konserde Mustafa Kemal Atatürk’ün sevdiği şarkılar da seslendirildi.

Merkezefendi Belediyesi’nin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenlediği arabalı konser büyük ilgi gördü. Cumhuriyetin 97. Yıldönümü kutlamaları kapsamında dün gece gerçekleşen konsere vatandaşlar özel araçları ile gelerek Cumhuriyet Bayramı coşkusuna ortak oldular. Arabalarına Türk bayrakları ile donatan vatandaşlar Merkezefendi Belediyesi Orkestrası’nın seslendirdiği birbirinden güzel şarkılarla Cumhuriyet Bayramı’nı kutladılar. Yaklaşık 2 saat süren konserde Mustafa Kemal Atatürk’ün sevdiği şarkılar da seslendirildi.



“Milli Mücadele, Cumhuriyet ile taçlandırılmıştır”

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, konsere ilgi gösteren vatandaşlara teşekkür etti. Başkan Doğan, “Büyük ÖnderGazi Mustafa Kemal Atatürk, 1919 yılında başlattığı milli mücadeleyi 1923 yılında “Türk milletine cumhuriyet yönetimi yakışır, onların karakterinde bu vardır” diyerek 1923 yılında cumhuriyeti ilan ederek taçlandırmıştır. Cumhuriyet yönetiminde egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Bugün bu topraklarda özgürce yaşamamızı sağlayan bizlere en iyi yönetim şekli olan cumhuriyeti ilan eden Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla rahmetle ve minnetle anıyorum” dedi.

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