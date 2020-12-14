Merkezefendi Belediyesi öğrenim yardımı sonuçları açıklandı

Sosyal belediyecilik alanında birçok hizmete imza atan Merkezefendi Belediyesinin eğitime olan destekleri devam ediyor.

Bu kapsamda ihtiyaç sahibi 5. ile 12.sınıflar arasında öğrenim gören 4 bin öğrencinin yararlanabileceği öğrenim yardımı sonuçları açıklandı. Öğrenciler https://www.merkezefendi.bel.tr/ogrenimyardimi/sonuclar/ adresinden sonuçları öğrenebilecek. Sonuçlara göre öğrenim yardımı almaya hak kazanan öğrencilere Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ait olmak üzere 3 aylık öğrenim yardımı desteği Aralık ayı sonunda hesaplara yatırılacak. Aralık ayı sonu itibariyle 4 bin öğrenciye toplamda 1,2 Milyon TL öğrenim yardımı yapılmış olacak. Merkezefendi Belediyesi, ihtiyaç sahibi öğrencilere aylık 100 TL olmak üzere Mayıs ayına kadar toplamda 8 ay öğrenim yardımı yapacak.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, öğrencilerin her zaman yanında olduklarını söyledi. Eğitime desteklerin devam ettiğini belirten Başkan Doğan, “Merkezefendi Belediyesi olarak çocuklarımıza ve eğitime desteklerimizi sürdürüyoruz. Elimizden geldiğince maddi, manevi öğrencilerimizin yanındayız. Onlar bizim için çok önemli. Çünkü onlar bizim geleceğimiz. Bu anlayışla çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Ekonomik anlamda zor bir dönemden geçiyoruz. Bu noktada ihtiyaç sahibi öğrencilerimize 8 ay boyunca öğrenim yardımı vereceğiz” diye konuştu.

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