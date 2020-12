İhtiyaç sahiplerine mobilya ve beyaz eşya desteği Başkan Doğan; “İhtiyaç sahibi hemşehrilerimize ulaşmaya devam ediyoruz”

Merkezefendi Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarına devam ediyor. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Değerli hemşehrilerimizin destekleriyle her gün büyüyen iyilik zincirimizin “Merkez Eli Mobilya ve Beyaz Eşya” halkasıyla, ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize ulaşmaya devam ediyoruz” dedi.



Merkezefendi Belediyesi, bu çerçevede Merkez Eli bünyesindeki ‘İyilik Hareketi’ çerçevesinde vatandaşların kullanmadığı ancak kullanılabilir durumda olan ihtiyaç fazlası beyaz eşya, mobilya ve elektronik eşyalar, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Eylül ayında başlayan ‘Mobilya ve Beyaz Eşya’ iyilik hareketi kapsamında 53 farklı hayırseverin adresinden alınan eşyalarla 30 hanenin tüm temel eşya ihtiyacını karşılandı. Ekipler tarafından adreslerden alınan eşyalar pandemi tedbirlerine uygun olarak dezenfekte edildikten sonra, ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerinde gerekli ölçümler ve çalışmalar gerçekleştirilerek en uygun şekilde teslim ediliyor. Hem hayırsever hem de ihtiyaç sahibi vatandaşların 444 8 662 telefon numaralı çağrı merkezinden ya da belediyenin internet adresinden kayıt oluşturması gerekiyor.



“Gelin, iyiliği birlikte büyütelim”

Dayanışmanın öneminin bu dönemde daha da arttığını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Değerli hemşehrilerimizin destekleriyle her gün büyüyen iyilik zincirimizin “Merkez Eli Mobilya ve Beyaz Eşya” halkasıyla, ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize ulaşmaya devam ediyoruz. Eylül ayında başlayan hizmetimizle 53 farklı hayırseverimizin adresinden aldığımız eşyalarla 30 hanenin tüm temel eşya ihtiyacını karşıladık. Merkezefendi Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin her zaman yanındayız. Dayanışmanın öneminin daha da arttığı bu günlerde, bu iyilik hareketini daha fazla ihtiyaç sahibine ulaştırmanın şimdi tam zamanı! Gelin, iyiliği birlikte büyütelim” diye konuştu.

