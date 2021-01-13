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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ev hanımıyken çıktığı yolda hedefine ulaştı

İHA

Ev hanımıyken çıktığı yolda hedefine ulaştı

Halk Eğitim Merkezinde katıldığı kursun ardından hayatı değişen iki çocuk annesi, ev hanımlığından iş hayatına atıldı. Kısa sürede eğitimini tamamlayarak kariyer sahibi olan 33 yaşındaki Cantürk, “Kendi ayaklarım üzerinde durabiliyorum” dedi.
Türk vatandaşlarının ve mültecilerin üretim süreçlerine katılması, refah artışından yararlanması ve istihdam edilerek yoksulluktan uzaklaşması için sürdürülebilir kalkınmaya
destek veren Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Ev Sahibi Toplum İçin Ekonomik Fırsatların Desteklenmesi Projesi, mesleki eğitimlerini tamamlayan bin 600 kişiyi kariyer hayalleriyle buluşturmaya devam ediyor. Projeyle çıktığı bu yolda hedefleri ve hayalleriyle kavuşan proje yararlanıcılarından biri de 33 yaşındaki Melahat Cantürk oldu. Denizli’deki Merkezefendi Halk Eğitimi Merkezi’nde Bilgisayarda Kadın Giysi Kalıpları Hazırlama Kursu sonrasında Denizli’nin önde gelen tekstil firmalarından birinde istihdam edilen Melahat Cantürk, tekstil ürünlerinin kalıplarını bilgisayarda hazırlıyor. Merkezefendi Halk Eğitimi Merkezi’nde aldığı mesleki eğitim süresince sektördeki önemli programları kullanmayı öğrenen Cantürk, ev hanımlığının ardından hem arzuladığı bir kariyere sahip olmanın hem de gelir elde etmenin memnuniyetini yaşıyor. 5 ildeki 18 Halk Eğitimi Merkezi’nde yürütülen projede eğitim alan Melahat Cantürk, birlikte yaşayabilme kültürüne katkı sunan sosyal uyum çalışmalarına da ağırlık verilen projedeki bu durumu, “Çok kültürlü bir ortamda ilk kez bulundum. Başlarda çok yabancılık çektim. Süreç içerisinde farklı uyruklardan arkadaşlarla çok güzel bir sinerji yakaladık. Birbirimizin kültürünü öğrendik ve benimsedik. Yaşadığım bu güzel deneyim iş hayatıma olumlu yansıdı” dedi.

“Kendi ayaklarım üzerinde durabiliyorum”
Ev hanımıyken kendisine çok uzak bir hedefe yoğun bir eğitim döneminin ardından beklediğinden kısa sürede ulaştığını belirten Melahat Cantürk, “İki oğlum ve eşimle birlikte mutlu bir aile hayatımız var. Ekonomik Fırsatların Desteklenmesi Projesi’ne katılmak hem ailem için hem de kendim için yaptığım en iyi şey oldu. Bu proje ile hayalini kurduğum bir eğitim aldım. Projenin eğitim süresince sağladığı teşvik ve iş hayatına atılmam hayat şartlarımı iyileştirdi. Kendi ayaklarım üzerinde durabiliyorum. Aileme destek olabiliyorum. Eğitimin ve öğrenmenin hayat boyu devam edebileceğini öğrendiğim proje kapsamında istihdam edilerek kendimi gerçekleştirme noktasında çok büyük bir adım attım. Deneyim kazandıkça çok daha iyi işler başaracağıma inanıyorum. Artık bir mesleğimin olması sebebiyle geleceğe umutla bakıyorum” dedi.

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